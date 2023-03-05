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Beşiktaş, sahadan galip ayrıldı!

Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendi. Siyah beyazlılar ligde 3 maç sonra galip geldi.

Ekleme: 5.03.2023 - 21:01 Güncelleme: 5.03.2023 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ve MKE Ankaragücü, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Mert Günok, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Colley, Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Redmond, Hadziahmetovic, Cenk Tosun, Aboubakar 11'ini tercih etti.

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Sedat Ağçay ise Gökhan Akkan, Malcuit, Radakovic, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Diack, Pedrinho, Emre Kılınç, Zahid, Beridze, Sowe 11'ini sahaya sürdü.

Şenol Güneş, Dele Alli, Atiba, Umut Meraş ve Kevin N'Kodou'yu maç kadrosuna almadı. Siyah beyazlılarda yeni transferler Omar Colley ve Onur Bulut ilk kez forma giydi.

Beşiktaş ilk yarı ve ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Siyah beyazlıların gollerini 40'ta Salih Dursun, 55'te Vincent Aboubakar attı. Konuk ekibin tek golünü 53'te Sowe kaydetti.

Beşiktaş puanını 43 yaptı. MKE Ankaragücü ise 22 puanda kaldı.

Devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Vincent Aboubakar ilk golünü attı.

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de evinde skor avantajını yakaladığı sekiz maçı da kayıpsız geçti. (Opta)

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada Salih Uçan'ın kafayla indirdiği top ceza sahası dışı sol çaprazında Aboubakar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan güçlükle gole engel oldu.

9. dakikada Beşiktaş net bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, kale sahası içine hareketlenen Cenk Tosun'a ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Gökhan Akkan yine gole izin vermedi.

22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Masuaku ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza yayı üzerindeki Redmond'da kaldı. Bu futbolcunun yerden şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

40. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına Hadziahmetovic geçti. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği ortada top direkt kaleye yöneldi. Gökhan Akkan'dan seken meşin yuvarlağı kale sahası içinde Salih Uçan tamamlayarak fileleri havalandırdı: 1-0.

45+1. dakikada Masuaku'nın pasında soldan ceza sahasına giren Redmond, son çizgiye inip penaltı noktası üzerine hareketlenen Cenk Tosun'a pasını çıkardı. Bu oyuncunun gelişine yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
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