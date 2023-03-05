Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup etti
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray karşısında 85-78'lik skorla galip geldi.
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası derbi mücadelesine sahne oldu. Beşiktaş, Akatlar Spor Salonu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.
Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan 85-78'lik skorla siyah-beyazlı takım oldu.
Beşiktaş, 5. kez kazandı
Beşiktaş, aldığı bu galibiyetle ligde 5. galibiyetini aldı. Galatasaray ise bu mağlubiyetle 12. kez kaybetti.
Freeman yıldızlaştı
Beşiktaş'ta Allerik Freeman 18 sayı ve 4 asist ile oynarken Parker Jackson Cartwright 13 sayı ve 7 asist, Egemen Güven de 11 sayı ve 2 ribaund ile oynadı. Jordan Usher da 14 sayı ve 5 ribaund ile öne çıkatı.
Ennis'in 19 sayısı galibiyete yetmedi
Galatasaray'da Dylan Ennis 19 sayı ve 4 ribaund, Fatts Russell 17 sayı ve 5 ribaund, 4 asist, Sadık Emir Kabaca da 15 sayı ve 5 ribaund ile maçı tamamladı.
Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan 85-78'lik skorla siyah-beyazlı takım oldu.
Beşiktaş, 5. kez kazandı
Beşiktaş, aldığı bu galibiyetle ligde 5. galibiyetini aldı. Galatasaray ise bu mağlubiyetle 12. kez kaybetti.
Freeman yıldızlaştı
Beşiktaş'ta Allerik Freeman 18 sayı ve 4 asist ile oynarken Parker Jackson Cartwright 13 sayı ve 7 asist, Egemen Güven de 11 sayı ve 2 ribaund ile oynadı. Jordan Usher da 14 sayı ve 5 ribaund ile öne çıkatı.
Ennis'in 19 sayısı galibiyete yetmedi
Galatasaray'da Dylan Ennis 19 sayı ve 4 ribaund, Fatts Russell 17 sayı ve 5 ribaund, 4 asist, Sadık Emir Kabaca da 15 sayı ve 5 ribaund ile maçı tamamladı.