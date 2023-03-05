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Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup etti

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray karşısında 85-78'lik skorla galip geldi.

Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup etti
Ekleme: 5.03.2023 - 00:39 Güncelleme: 5.03.2023 - 00:41 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftası derbi mücadelesine sahne oldu. Beşiktaş, Akatlar Spor Salonu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti.

Kıran kırana bir mücadeleye sahne olan maçta kazanan 85-78'lik skorla siyah-beyazlı takım oldu.

Beşiktaş, 5. kez kazandı

Beşiktaş, aldığı bu galibiyetle ligde 5. galibiyetini aldı. Galatasaray ise bu mağlubiyetle 12. kez kaybetti.

Freeman yıldızlaştı

Beşiktaş'ta Allerik Freeman 18 sayı ve 4 asist ile oynarken Parker Jackson Cartwright 13 sayı ve 7 asist, Egemen Güven de 11 sayı ve 2 ribaund ile oynadı. Jordan Usher da 14 sayı ve 5 ribaund ile öne çıkatı.

Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup etti

Ennis'in 19 sayısı galibiyete yetmedi

Galatasaray'da Dylan Ennis 19 sayı ve 4 ribaund, Fatts Russell 17 sayı ve 5 ribaund, 4 asist, Sadık Emir Kabaca da 15 sayı ve 5 ribaund ile maçı tamamladı.

Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı mağlup etti
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