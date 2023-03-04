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Trabzonspor'un tarihi serisi sona erdi

Süper Lig'de Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor evinde 36 maç sonra mağlup oldu.

Ekleme: 4.03.2023 - 18:43 Güncelleme: 4.03.2023 - 18:46 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele İstanbul ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma tarihi bir skora sahne oldu. Maçtan mağlup ayrılan bordo-mavililerin iç sahadaki galibiyet serisi sona erdi.

Trabzonspor 726 gün sonra kaybetti

Trabzonspor, son olarak 8 Mart 2021'de evinde Alanyaspor'a yenilmişti. Bordo-mavililerin, iç sahadaki yenilmezlik serisi 726 gün sonra sona ermiş oldu. Trabzonspor, 36 maçlık bu seride 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı.

Karadeniz ekibi son 4 maçının 3'ünü kaybetti

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla sarsılan Karadeniz ekibi, ayrıca son 4 maçında sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrıldı.

Trabzonspor'un tarihi serisi sona erdi
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