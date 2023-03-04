Trabzonspor'un tarihi serisi sona erdi

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele İstanbul ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma tarihi bir skora sahne oldu. Maçtan mağlup ayrılan bordo-mavililerin iç sahadaki galibiyet serisi sona erdi.Trabzonspor, son olarak 8 Mart 2021'de evinde Alanyaspor'a yenilmişti. Bordo-mavililerin, iç sahadaki yenilmezlik serisi 726 gün sonra sona ermiş oldu. Trabzonspor, 36 maçlık bu seride 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı.Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla sarsılan Karadeniz ekibi, ayrıca son 4 maçında sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrıldı.