Trabzonspor'un tarihi serisi sona erdi
Süper Lig'de Ümraniyespor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor evinde 36 maç sonra mağlup oldu.
Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Trabzonspor, sahasında Ümraniyespor'u konuk etti. Mücadele İstanbul ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma tarihi bir skora sahne oldu. Maçtan mağlup ayrılan bordo-mavililerin iç sahadaki galibiyet serisi sona erdi.
Trabzonspor 726 gün sonra kaybetti
Trabzonspor, son olarak 8 Mart 2021'de evinde Alanyaspor'a yenilmişti. Bordo-mavililerin, iç sahadaki yenilmezlik serisi 726 gün sonra sona ermiş oldu. Trabzonspor, 36 maçlık bu seride 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı.
Karadeniz ekibi son 4 maçının 3'ünü kaybetti
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla sarsılan Karadeniz ekibi, ayrıca son 4 maçında sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrıldı.
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşma tarihi bir skora sahne oldu. Maçtan mağlup ayrılan bordo-mavililerin iç sahadaki galibiyet serisi sona erdi.
Trabzonspor 726 gün sonra kaybetti
Trabzonspor, son olarak 8 Mart 2021'de evinde Alanyaspor'a yenilmişti. Bordo-mavililerin, iç sahadaki yenilmezlik serisi 726 gün sonra sona ermiş oldu. Trabzonspor, 36 maçlık bu seride 24 galibiyet ve 12 beraberlik almıştı.
Karadeniz ekibi son 4 maçının 3'ünü kaybetti
Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasıyla sarsılan Karadeniz ekibi, ayrıca son 4 maçında sahadan 3 kez mağlubiyetle ayrıldı.