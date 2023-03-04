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Kayserispor-Fenerbahçe! Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Yukatel Kayserispor ile karşılaşacak.

Ekleme: 4.03.2023 - 10:15 Güncelleme: 4.03.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig 24. hafta mücadelesinde bugün Kayserispor'a konuk olacak.

RHG Enertürk Enerji Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

'Asrın felaketi olarak' nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle verilen aranın ardından 23. hafta erteleme maçında sahasında konuk ettiği Arabam.com Konyaspor'u 4-0 yenen ve lider Galatasaray ile 6 puanlık farkı koruyan sarı-lacivertliler, Yukatel Kayserispor engelini aşarak yoluna devam etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 48 puanla ikinci sırada giriyor.

İki takım arasında, ligin ilk yarısı 5. haftadaki karşılaşmayı Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'de 6 eksik!

Fenerbahçe'nin Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu.

Sarı lacivertlilerin kamp kadrosuna Nazım Sangare, Mert Hakan, Gustavo Henrique, Alioski, Michy Batshuayi ve Luan Peres alınmadı.

Kart ceza sınırında 8 isim var

Fenerbahçe'de Yukatel Kayserispor mücadelesi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Miha Zajc, Emre Mor ve Willian Arao, sarı kart görmeleri durumunda Corendon Alanyaspor deplasmanında mücadele edemeyecek.

Bu arada sarı-lacivertlilerin Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanda Luan Peres ile Michy Batshuayi günü bireysel çalışmalarla noktalamıştı.

KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE

MUHTEMEL 11'LER

KAYSERİSPOR: Bilal, Gökhan, Hosseini, Arif, Carole, Campanharo, Cardoso, Kemen, Emrah, Mane, Thiam.

FENERBAHÇE: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Zajc, İrfan Can, Rossi, King, Valencia
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