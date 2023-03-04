Kayserispor - Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
Süper Lig'de 24. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak.
Süper Lig'in 24. hafta maçında Fenerbahçe, Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.
Kadir Has Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan.
İlk 11'ler
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Arda, Rossi, King, Valencia
Kadir Has Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.
Kayserispor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Mete Kalkavan.
İlk 11'ler
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Campanharo, Karimi, Kemen, Cardoso, Mane, Thiam
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Samet, Szalai, Lincoln, Arao, Crespo, Arda, Rossi, King, Valencia