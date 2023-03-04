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Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6 golle geçti

Galatasaray, hazırlık mücadelesinde İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.

Ekleme: 4.03.2023 - 19:16 Güncelleme: 4.03.2023 - 19:17 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de 24. haftayı BAY geçen iki ekibin mücadelesinde Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.

Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçtan Galatasaray, 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, rahat kazandı

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Milot Rashica, 19. dakikada Sergio Oliveira, 40. dakikada Bafetimbi Gomis, 55. dakikada Emin Bayram, 84. dakikada Nicolo Zaniolo ve 88. dakikada Leo Dubois kaydetti. İtalyan yıldız Zaniolo, attığı golün yanı sıra, Dubois'in attığı golde asisti yapan isim oldu.

Maç geliri deprem bölgesine gönderilecek

Bu mücadeleden elde edilecek tüm gelir, depremzede vatandaşlarımıza aktarılacak. Galatasaray, Süper Lig'de 25. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek.. İstanbulspor, Sivasspor ile mücadele edecek.

Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6 golle geçti
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