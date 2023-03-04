Galatasaray, hazırlık maçında İstanbulspor'u 6 golle geçti

Süper Lig'de 24. haftayı BAY geçen iki ekibin mücadelesinde Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya geldi.Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan maçtan Galatasaray, 6-0'lık galibiyetle ayrıldı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 8. dakikada Milot Rashica, 19. dakikada Sergio Oliveira, 40. dakikada Bafetimbi Gomis, 55. dakikada Emin Bayram, 84. dakikada Nicolo Zaniolo ve 88. dakikada Leo Dubois kaydetti. İtalyan yıldız Zaniolo, attığı golün yanı sıra, Dubois'in attığı golde asisti yapan isim oldu.Bu mücadeleden elde edilecek tüm gelir, depremzede vatandaşlarımıza aktarılacak. Galatasaray, Süper Lig'de 25. haftada Kasımpaşa'yı konuk edecek.. İstanbulspor, Sivasspor ile mücadele edecek.