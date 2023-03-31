UEFA'dan Fenerbahçe Trabzonspor ve Sivasspor'a ceza

UEFA, Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden takımlardan Sivasspor'a 1 maç seyircisiz oynama, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a da para cezası verdi.

UEFA'nın Fenerbahçe, Trabzonspor ve Sivasspor'a Avrupa maçlarında yaşanan olaylar nedeniyle verdiği cezalar açıklandı.



UEFA, Fenerbahçe'ye Sevilla maçında yaşananlardan dolayı 44 bin Euro para cezasının yanı sıra bir sonraki Avrupa maçında en az 5 bin koltuk kapatma cezası verdi.



Sivasspor'a ise Fiorentina maçında sahaya taraftar girmesi sebebiyle bir sonraki Avrupa maçında seyircisiz oynama cezası verildiği açıklandı.



Ayrıca Hakan Arslan 3 maçtan men cezası aldı.



1Trabzonspor'a da 20 bin Euro para cezası verildi.



