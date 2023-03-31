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Fatih Terim bombayı patlattı: Galatasaray, Fenerbahçe maçına kadar şampiyon olur

Galatasaray'ın efsane ismi Fatih Terim, iftar yemeğinde Okan Buruk ve yöneticilerle bir araya geldi. Sarı-kırmızılıların unutulmaz teknik adamı, "Şampiyonluk son haftaya kalmaz" dedi.

Ekleme: 31.03.2023 - 12:15 Güncelleme: 31.03.2023 - 12:17 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir ortalarda görünmeyen Fatih Terim, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) iftar yemeğinde boy gösterdi.

Oldukça samimi bir ortamda geçen yemekte Başkan Dursun Özbek ile Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, tecrübeli teknik direktörü, Fenerbahçe ile oynanacak ligin son maçına davet etti.

Erden Timur'u tebrik etti

Uzun aradan sonra Galatasaray'ın bir etkinliğine katılan Fatih Terim'e salonda ilgi çok büyüktü. Sarı-kırmızılı kulübün efsane hocasından iftarda şu anki çalıştırıcısı Okan Buruk'a destek geldi.

Terim'in masadaki sohbette eski öğrencisine destek verdiği belirtildi. Okan Hoca'yı başarılı bulduğunu söyleyen Fatih Terim'in futbol ekonomisi üzerine de değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Terim, Erden Timur'u başarılı transferleri nedeniyle tebrik etti. Özellikle Zaniolo'nun çok iyi bir seçim olduğunu ve transfer edilmesinin İtalya'da fırtınalar kopardığını söyledi.

Ünlü çalıştırıcı Başkan Özbek'e de 'Galatasaray yeni bir döneme girdi. Umarım bundan sonra her şey daha güzel olacak.' diyerek Ali Sami Yen'de oynanacak ligin son maçı olan Fenerbahçe derbisinde olma sözü verdi.

Öte yandan Fatih Terim'in Okan Buruk'a motive edici konuşması bununla da kalmadı. Sarı-kırmızılıların efsane ismi öğrencisine 'Şampiyonluk son haftaya kalmaz erkenden bitiririz bu işi.' dediği öğrenildi.

Fatih Terim bombayı patlattı: Galatasaray, Fenerbahçe maçına kadar şampiyon olur
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