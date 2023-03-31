Arda Güler'de işler karıştı! Ezeli rakip transferi bozdu...

Fenerbahçe formasıyla hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Şu sıralar transferin gözde isimlerinden olan Arda ile ilgili gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmayı planladığı genç oyuncu için İspanya devi Real Madrid devreye girmişti. Tüm bu gelişmeler sonrası, Arda Güler transferine ezeli rakibin de dahil olmasıyla işler karıştı.

Fenerbahçe'de gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan genç yıldız Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...Şu sıralar transferin gözde isimlerinden olan Arda ile ilgili gelen haberlerin ardı arkası kesilmiyor. Fenerbahçe'nin sözleşme uzatmayı planladığı genç oyuncu için İspanya devi Real Madrid devreye girmişti.Tüm bu gelişmeler sonrası, Arda Güler transferine ezeli rakibin de dahil olmasıyla işler karıştı.Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki yeteneği Arda Güler, Avrupa'nın dev kulüplerini birbirine düşürdü. "therealchamps.com" sitesi, Arda Güler için son olarak devreye giren İspanyol ekibi Real Madrid'in işleri iyice karıştırdığını yazdı."Türk Messi" lakabı verilen milli futbolcunun mukavelesinde bulunan "1500 dakika forma giymezse, sezon sonunda 5 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesinin de iştah açıcı olduğu belirtildi.Arda Güler şu ana kadar bütün kulvarlarda sadece 630 dakika şans bulabildi!Ekonomik sıkıntılar içinde bulunan Barcelona'nın, 5 milyon euroyu F.Bahçe'ye verdikten sonra Arda'yı ikna etmesi bekleniyordu.Ancak habere göre; Real Madrid, bütün dengeleri değiştirdi. Çünkü Arda'nın resmi teklif gelmesi halinde Barcelona yerine Real Madrid'i tercih edeceği konuşuluyor.Devrede Atletico Madrid de bulunuyor. Fakat genç yeteneğin en büyük hayalinin Real Madrid forması giymek olduğu yazıldı. Ancak Eflatun-Beyazlılar şu anda transferle ilgili resmi bir adım atmadı.Real Madrid, oyuncunun durumunu incelerken bir yandan da maç kasetleri izleniyor. Yaz aylarında oldukça hareketli günler yaşanabilir. Arda, 1500 dakika süre alamasa bile Fenerbahçe'ye 5 milyon Euro'dan daha fazla para kazandırabilir.Geçtiğimiz yıllarda özellikle genç futbolcuların, çıkış maddelerine rağmen yetiştikleri kulüpler için daha fazla bonservis bedeli talep ettiklerine şahit olmuştuk. Fenerbahçe Yönetimi ise Arda'nın en azından önümüzdeki sezon da takımda kalmasını istiyor.