Ahmet Nur Çebi: Adalet bu değil, karar değişibilir

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, TFF’nin ligden çekilen takımlarla alakalı aldığı karar karşısında Beşiktaş’ın tutumunu, yapılacak yeni projeleri, yeni sezon planlamasını ve Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. TFF'nin aldığı bu kararın değişebileceğini ifade eden Çebi, bu konuda sonuna kadar gideceklerini söyledi.

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'a konuk oldu. TFF'nin ligden çekilen takımlar hakkında aldığı kararı eleştiren ve bu konuda sonuna kadar gideceklerini ifade eden Çebi, Türk futboluna artık yeni hakemlerin gelmesi gerektiğini savundu.



Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şöyle;



EN İYİ YARDIMI YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ



Deprem sürecinde derin acı çektik. Sıkıntılar büyük, kolay çözülecek gibi değil. Zaman içinde bu millet, bunun altından kalkacaktır. İçinde bulunduğumuz coğrafya maalesef deprem, sel gibi felaketlere çok açık bir yapıda. Herkes gibi biz de elimizden gelenleri yaptık. En iyi taraf şuydu; çok çabuk zamanda devreye girdik. Beşiktaş olarak depremzedelere en iyi yardımı yapmaya çalışıyoruz.



YENİDEN GÜNDEME GETİRDİK



Depremden 3 gün sonra bu toplantıda bir kaç alternatif üzerinde duruldu. Ama ağırlıklı olarak depremden zarar gören 2 takımın mücadeleye devam edemeyeceği yaklaşımı vardı hepimiz kabul ettik. Hepimiz o kulüplerin yanlarında olacağımızı belirttik. TFF’nin aldığı kararı açıklaması için çok erkendi. 3 hafta önce açıklanması gereksizdi. Adaletten uzak olduğunu iddia ettiğimiz bu kararı yeniden gündeme getirdik. TFF ortaya atılan 2-3 görüşten bir tanesini benimsediğini ifade ederek açıklamasını yaptı. Maalesef çok erkendi, 25 gün sonra da yapabilirdi.



O ZAMAN KONUŞMAYANLAR ŞİMDİ KONUŞMAYA BAŞLADI



TFF açıklamayı erken yaptı, gereksizdi gündem oldu biz yanlış anlaşılarak gündem olduk. O gün biz bunun adaletli olmadığını ifade ettik. Rakiplerimizin menfaatine olacak şekilde yönetildi. Rakiplerimiz bu konuda iyi iş başardı. Beşiktaş'ta muhalefette olan arkadaşlarımızın sosyal medya ayakları da katıldı. O andaki durumu anlayamayan, duygusal olan Beşiktaşlı kardeşlerimiz de vardı. Hepimiz duygusalızdır, ben çok iyi anlıyorum. Onlar da yanlış oldu şeklinde onlara katıldı. O anda da sanki TFF'nin aldığı bu karar doğruymuş algısı yaratıldı. O zamanlar konuşmayanların konuşmama sebebi, işlerine geldiği içindi. Şu an kendi işlerine gelmeyen bir durum olduğu takdirde konuşmaya başlanacaktır. Sonuç itibarıyla adaletten uzak olduğunu iddia ettiğimiz bu kararın, o günkü sıcak atmosferden etkilenilerek alelacele alınmış olabileceğini kendimize göre gerekli enstrümanlarla gündeme getirmeye başladık lig başladıktan sonra. Bunu ortaya koymakta fayda var. O gün işlerine gelen karar uygulandığı için hiç konuşmuyormuş gibi davranarak, sosyal medya vasıtasıyla birçok insanın duygusuna dokunarak Beşiktaş'ın, diğer birçok kulübün adaletli bulduğu bu sistemi desteklemiş oldular.



SONUNA KADAR GİDECEĞİZ



Kararın devam etmesini isteyen 4 kulüp, puan tablosuna baktıklarında işlerine geldiği için yürüyen sistemi desteklediklerini açıkça ifade etti. Biz bu uygulamanın adaletli olmadığını söyledik. Kulüpler Birliği'nin de bir karar alma yetkisi yok. Sadece durumu TFF'ye iletecek. Biz bu konuda sonuna kadar gideceğiz. Ligin bu şekilde adil olacağını düşünmüyorum. Şampiyonluğun bu kadar ince çizgilerle belirlendiği bir oyundan bahsediyoruz. Ben 19 deplasmana gideceğim, sen 17 deplasmana gideceksin. Bu olmaz. Adaletten bahsediyorsanız o zaman hadi gidin iç saha maçınızı deplasmanda oynayın. TFF diyor ki: ‘UEFA, 31 Mart’a kadar herhangi bir kulübe bonservis borcunuz olmadığını, futbolculara ve çalışanlara borcunuz olmadığını ve vergi borcunuzun olmadığının evraklarını istiyor.’ TFF, UEFA’nın bu isteğini bize şart olarak koyuyor da ‘herhangi bir takım ne olursa olsun ligden çekildiği takdirde oynadığı bütün maçlar yok hükmünde sayılır’ kuralını neden yok hükmünde sayıyor?



BU KARAR DEĞİŞTİRİLEBİLİR



TFF, bu kararı almıştır. Değiştirebilir. Çünkü daha lig bitmedi. Değiştirmesini talep ediyoruz. Şu anki durumu adil bulmuyoruz. O gün, TFF'de yaklaşık 7 takımın temsilcilerinin şu andaki uygulamanın doğru olmadığını, ligden çekilen takımların oynamış oldukları maçların ta baştan beri yok hükmünde bulduklarını ifade ettiler. Diğer 4 tanesi bunun doğru olduğunu söyledi. Orada olmayan diğer 6 kulübe sorulacağı belirtildi. Bugün akşama kadar kulüpler yazılı bir şekilde görüşlerini bildirecekler. Nasıl bir sonuç çıkacağını inanın bilmiyorum. 7 tane kulübün 1-2 tanesi puan olarak avantajlı gözükse dahi diğer 5-6 tanesi hiçbir şekilde menfaatlenmemesine ve kısmen zarar görmelerine rağmen adaletin bu olmadığını söylemeleri çok ilginçtir.



BEN ARTIK HALİL UMUT MELER'LE YÜRÜMEK İSTEMİYORUM



Hakemleri değerlendirmekten yoruldum, çok da sağlıklı olmadığını gördüm. Bu sistem meselesi. Ben artık Halil Umut Meler ve Mete Kalkavan'la yürümek istemiyorum! Bırakın yenileri gelsin, beyaz bir sayfa açmadığımız takdirde Türk futboluna katkı veremeyecekler.



ARA TRANSFER DÖNEMİNİ İYİ GEÇİRDİK



Hırvatistan maçında bizim takımı çok başarılı buldum. Adamlar iki kere geldi ikisi de gol oldu. Futbolun içinde olan şeyler. Yerli oyuncuların, yabancı oyuncularla rekabet edebilmesi için bu sınırın kaldırılması gerekir dedik, anlayan olmadı. Hocamız kurulu bir kadronun üzerine geldi. Bunun eksilerini kulüp olarak biz yaşadık ama kısa sürede bunu telafi edeceğini biliyordum. Nitekim de bunu son maçlarda gördük. Sivas ve Karagümrük maçlarındaki kayıplar bizi sarstı. Ara transfer dönemini iyi geçirdik ve aldığımız galibiyetlerle durumu toparladık. Şampiyonluk yolunda rakiplerimizle çok dişli bir mücadeleye gireceğimizi düşünüyorum.



KAYSERİSPOR'U İNCİTMEMEK İÇİN SESSİZ KALDIM



Onur Bulut transferinde Kayserispor'u incitmemek için çok sessiz kaldım ama maalesef çok fazla kırıcı söylemde bulundular. Özellikle oyuncu hakkında tatsız şeyler oldu. Bir konuda eğer haklıysanız UÇK'ya başvuru yaparsınız. Herkesin bildiği bir şey var. Çocuğu odaya alıp imza attırıyorsanız sonra da attırmadık diyorsanız bu kandırmadır. Çocuğa teşekkür edeceklerine yerden yere vuruyorlar. Umarım UÇK doğru kararı verir.

