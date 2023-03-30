Hırvat Yıldız Luka Modric'ten Türk taraftarlara teşekkür

Real Madrid'in Hırvat yıldızı Luka Modric, Türk taraftarlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Modric, maç anında Türk taraftarları alkışladığı kısmı koydu. 37 yaşındaki futbolcu Türkiye ile Hırvatistan arasında Bursa'da oynanan maçta 84. dakikada kenara geldiği anlarda Türk taraftarlardan alkış almıştı.Türk taraftarları öven Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic de maçın ardından, "Modric'e katmış olduğu değerli oyunu için ve taraftarlara da Modric'e saygısından dolayı teşekkür ediyorum. Türk halkı bizi çok iyi karşıladı. Herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.