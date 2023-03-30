  • USD: 19,11 - 19,14
  • EURO: 20,72 - 20,76
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Genç halterci Kerem Kurnaz dünya şampiyonu

Milli halterci Kerem Kurnaz, Arnavutluk'ta düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, bir gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.

Ekleme: 30.03.2023 - 09:31 Güncelleme: 30.03.2023 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen şampiyonada 89 kiloda mücadele eden Kerem Kurnaz, silkmede 183 ve toplamda 327 kiloluk dereceleriyle altın madalyaya kazandı. Kerem Kurnaz, koparmada ise 144 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, müsabakalar sonrası milli sporcuya madalyasını takdim etti.

Milli sporcular şu ana kadar 8 madalya kazandı

Türkiye, şampiyonada şu ana kadar 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.

Genç halterci Kerem Kurnaz dünya şampiyonu
Fatih Erbakan'dan Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu tepkisi: Spikerliğini yapacak hale geldi
Beyaz Saray alarma geçti: Biden'den Netanyahu'ya özel mesaj
CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaşlarını alamayınca iş bıraktı! Sokaklar çöple doldu
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için yeni sınav kararı
İstanbul için çalışanlar var! İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı bakanlık tamamladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! 'Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…'
Finlandiya'nın NATO yolu için gözler TBMM'de! Fin basınından dikkat çeken analiz: İsveç için çare Erdoğan
MGK bugün toplanıyor: Masada üç önemli konu var
İyi Parti'den CHP'ye ortak liste cevabı
Al-Monitor: Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce olmadan kazanamaz
Haksız yere işten çıkartıldığını iddia eden işçi: CHP meğer emekçinin düşmanıymış
Muharrem İnce kibarca sepetlediği Kılıçdaroğlu'nun arkasından sert konuştu: Sokağa kim çıkamayacak göreceğiz
Kılıçdaroğlu 'Sana söz' dedi tam tersini yaptı! 15 bin kişiyi işinden etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, canlı yayında soruları yanıtladı!
Başkan Erdoğan'dan Akşener'e tepki! 'Biz yapıyoruz dersek yaparız!'
Enver Aysever Halk TV'deki FETÖ ağını deşifre etti: Ekrem Açıkel'i kanala getiren İsmail Küçükkaya'dır
Londra'da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a saldırı girişimi
T10x Togg kura sonuçları belli oldu! Yerli otomobil çekiliş sonuçları ne zaman, saat kaçta yayımlanacak?
İnce Kılıçdaroğlu görüşmesine 'FOX TV' ayarı! İnce'nin 'Terörle mesafe' göndermesini kırptılar...
Bakan Dönmez duyurdu: Akkuyu'ya 27 Nisan'da nükleer yakıt geliyor
Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart