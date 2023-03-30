Genç halterci Kerem Kurnaz dünya şampiyonu

Arnavutluk'un Durres kentinde düzenlenen şampiyonada 89 kiloda mücadele eden Kerem Kurnaz, silkmede 183 ve toplamda 327 kiloluk dereceleriyle altın madalyaya kazandı. Kerem Kurnaz, koparmada ise 144 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi oldu.Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, müsabakalar sonrası milli sporcuya madalyasını takdim etti.Türkiye, şampiyonada şu ana kadar 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazandı.