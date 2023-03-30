Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi belil oldu
2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak.
Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak.
Algoritma atamadı
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." denildi.
Halil Umut Meler, Türkiye'deki son 4 derbiyi de yönetmişti.
İşte Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği derbiler:
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Diğer maçların hakemleri
MHK'den yapılan açıklama göre haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Attila Karaoğlan
2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak.
Algoritma atamadı
Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." denildi.
Halil Umut Meler, Türkiye'deki son 4 derbiyi de yönetmişti.
İşte Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği derbiler:
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe
Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
Galatasaray 2-1 Trabzonspor
Diğer maçların hakemleri
MHK'den yapılan açıklama göre haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen
Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar
Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan
Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler
Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman
İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Attila Karaoğlan