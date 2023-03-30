  • USD: 19,15 - 19,18
  • EURO: 20,80 - 20,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi belil oldu

2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak.

Ekleme: 30.03.2023 - 12:03 Güncelleme: 30.03.2023 - 12:13 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.

2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak.

Algoritma atamadı

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." denildi.

Halil Umut Meler, Türkiye'deki son 4 derbiyi de yönetmişti.

İşte Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği derbiler:

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe

Fenerbahçe 0-3 Galatasaray

Galatasaray 2-1 Trabzonspor

Diğer maçların hakemleri

MHK'den yapılan açıklama göre haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen

Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar

Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan

Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler

Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman

İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Attila Karaoğlan
YSK Başkanı Yener: Erdoğan'ın adaylığına engel yok
Üniversitelerle ilgili yüz yüze eğitim kararları açıklandı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'ye gelecek
Fransa'daki çöp dağları sosyal medyada alay konusu oldu
HDP'den skandal seçim bildirgesi! PKK'ya kalkan olup Türkiye'yi suçladılar! Kılıçdaroğlu ile pazarlığın detayları ortaya çıktı
Elektrik fiyatları için yeni indirim!
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a saldırı girişimine tepki
Terör örgütünden Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! PKK elebaşı Sabri Ok itiraf etti: Birilerine destek vereceğiz...
CHP'nin Halk TV'sinden İnce'ye 'TERÖR' sansürü
Resmi açıklama geldi: Bir bölgede daha doğal gaz keşfedildi
Özgür Özel'den itiraf; CHP umudunu Muharrem İnce'den oyları geri almaya bağlamış!
Fatih Erbakan'dan Karamollaoğlu'na Kılıçdaroğlu tepkisi: Spikerliğini yapacak hale geldi
Beyaz Saray alarma geçti: Biden'den Netanyahu'ya özel mesaj
CHP'li Karşıyaka Belediyesi işçileri, maaşlarını alamayınca iş bıraktı! Sokaklar çöple doldu
ÖSYM'den deprem bölgesindeki 4 il için yeni sınav kararı
İstanbul için çalışanlar var! İBB'nin yapmaktan vazgeçtiği Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı'nı bakanlık tamamladı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Akşener'e sert tepki! 'Bunu tonlarca “rezene çayı” içerek bile hazmetmek mümkün değildir…'
Finlandiya'nın NATO yolu için gözler TBMM'de! Fin basınından dikkat çeken analiz: İsveç için çare Erdoğan
MGK bugün toplanıyor: Masada üç önemli konu var
İyi Parti'den CHP'ye ortak liste cevabı
Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Togg için nefesler tutuldu çekiliş bugün

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

Hatay'da depremin şiddeti bir kez daha ortaya çıktı: Öncesi ve sonrası yıkımın boyutu

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

29 Mart hava durumu: Birçok ile kuvvetli yağış, fırtına ve kar uyarısı!

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Zigana Tüneli açılışa hazırlanıyor: Ulaşım 30 dakika kısalacak

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Silivri açıklarında yakalandı! 'Canavar gibi ama değil'

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart

Emeklilik başvurusu yapacak EYT'liler dikkat: Son gün 31 Mart