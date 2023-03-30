Fenerbahçe - Beşiktaş maçının hakemi belil oldu

2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak.

Süper Lig'in 27. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.



2 Nisan Pazar günü Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Halil Umut Meler görev yapacak.



Algoritma atamadı



Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada "02.04.2023 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe A.Ş. - Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hakem triosu manuel olarak atanmıştır." denildi.



Halil Umut Meler, Türkiye'deki son 4 derbiyi de yönetmişti.



İşte Halil Umut Meler'in bu sezon yönettiği derbiler:



Galatasaray 2-1 Beşiktaş



Trabzonspor 2-0 Fenerbahçe



Fenerbahçe 0-3 Galatasaray



Galatasaray 2-1 Trabzonspor



Diğer maçların hakemleri



MHK'den yapılan açıklama göre haftanın diğer maçlarını yönetecek hakemler şöyle:



Başakşehir - Ankaragücü: Abdulkadir Bitigen



Trabzonspor - Kayserispor: Erkan Özdamar



Galatasaray - Adana Demirspor: Ali Şansalan



Ümraniyespor - Konyaspor: Arda Kardeşler



Giresunspor - Alanyaspor: Turgut Doman



İstanbulspor - Fatih Karagümrük: Attila Karaoğlan