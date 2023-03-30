Fenerbahçe - Beşiktaş maçına deplasman taraftarı alınmayacak

Fenerbahçe-Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarlar alınmayacak.

İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş maçına siyah-beyazlı taraftarların alınmayacağını açıkladı.



Konuyla ilgili Fenerbahçe Kulübü bir açıklama yaptı. Duyuruda şu ifadelere yer verildi:



Beşiktaş ile 2 Nisan Pazar günü Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynayacağımız karşılaşma öncesinde İstanbul Valiliği İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararlar şu şekilde:



-İl Güvenlik Kurulu kararı gereği misafir takım seyircileri müsabakaya alınmayacağından dolayı, misafir tribün bloklarındaki koltuklar taraftarlarımız için satışa sunulacaktır.



-Son 365 gün içerisinde Beşiktaş A.Ş. logolu Passolig kartını iptal eden taraftarlara bilet satışı yapılmayacak, kombine kartlardan transfer bilet alımı engellenecektir.



-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarlara bilet satışı yapılmayacaktır.



-Son 24 saat dahil olmak üzere, Fenerbahçe A.Ş. logolu Passolig kartı olmayan taraftarla kombine kartlardan bilet transferi yapılmayacaktır.



-Son 24 saat dahil olmak üzere, satışı yapılan tüm biletler transfere kapalı olacaktır.



-Son 24 saat dahil olmak üzere tüm kombine biletlere sadece 1 transfer hakkı verilecektir.



En ucuz bilet 450 lira



Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 2 Nisan Pazar günü Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin biletleri bugün satışa sunuldu. Açıklamaya göre en ucuz bilet 450 lira olacak.



Karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:



Kuzey-Spor Toto Tribünü: 450 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 500 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 600 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 725 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 790 lira



Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 880 lira



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 1000 lira



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 1250 lira



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok: 1600 lira



Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1900 lira



Maraton Alt E Blok: 2500 lira



Fenerium Alt Avis E Blok: 7000 lira



