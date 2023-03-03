Trabzonspor'da başkanlık için tek aday: Ertuğrul Doğan

Trabzonspor'da 5 yıldır başkanlık yapan Ahmet Ağaoğlu görevinden istifa etti.Geçen sezonu şampiyon tamamlayan bordo mavili takımda Ağaoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu, takımın kötü gidişatı ve mali problemler nedeniyle olağanüstü kongreye gitme kararı aldı.Ağaoğlu sonrası yeni başkanlık için tek aday Ertuğrul Doğan. Mevcut yönetimde ikinci başkan olan Doğan'ın 19 Mart'ta yapılacak olağanüstü genel kurula tek aday olarak girecek.Ertuğrul Doğan'ın 2024 yazında yapılacak olağan genel kurula kadar başkanlık yapması bekleniyor.Bordo-mavililerin internet sitesinden yapılan açıklamada, tüzüğün 30. maddesine istinaden kulübün seçimli olağanüstü genel kurulunun 18-19 Mart tarihlerinde saat 09.00'da Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilmesine karar verildiği belirtildi.Açıklamada, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, çoğunluk aranmaksızın 25-26 Mart tarihlerinde Hayri Gür Spor Salonu'nda 09.00-16.00 saatleri arasında yapılacağı kaydedildi.1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelen Ertuğrul Doğan, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. Akaryakıt ve enerji sektöründe şirketleri olan Doğan, 2018 yılının Nisan ayından bu yana Trabzonspor'da Başkan Yardımcısı görevini yürütüyor.