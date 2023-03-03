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Beyaz Gazete
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Kayserispor-Fenerbahçe maçı için taraftar kararı!

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında yer alamayacak. Fenerbahçe bu karara yeniden itiraz edilecek.

Ekleme: 3.03.2023 - 13:08 Güncelleme: 3.03.2023 - 13:17 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor, Kadir Has Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. Oynanacak bu maç öncesinde Fenerbahçe taraftarlarının stadyuma alınması ile ilgili yeni karar alındı.

Karar değişti

Kayserispor-Fenerbahçe maçına, Fenerbahçe taraftarının alınmayacağına dair açılan davada Mahkemece verilen karar, idarenin itirazları sonrası reddedildi. Fenerbahçe taraftarı maça alınmayacak. Bu karara yeniden itiraz edilecek.

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında yer alamayacak

Neler olmuştu?

Kayserispor hafta başında Fenerbahçe taraftarının deplasman tribününe alınmaması için Kayseri İl Spor Güvenlik Kurulu'na başvuru yapmıştı. Sarı-kırmızılıların talebi kabul edilmişti. Fenerbahçe, Kayserispor'un talebine itiraz etmişti. İtiraz sonucu Fenerbahçe taraftarları maça girebilecekti.
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