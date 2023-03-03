FIFA'dan ilginç öneri: Top oyundan çıktığında kronometreyi durduralım

FIFA, futbolda zaman kaybına son vermek için top oyundan çıktığında saatin durduğu yeni bir 'oyun saati' kuralını ciddi olarak düşünüyor.

Dünya futbolunun patronu FIFA, maçlarda oyunun sık sık durduğunu ve seyir zevkinin azaldığını düşünüyor.



Daha önce uzatma dakikalarına sık sık güncelleme yapan FIFA, futbolun kurallarını koyan kurum olan IFAB'a yeni bir teklif verdi.



Top oyundan çıkınca kronometre dursun

Topun oyundan çıktığı anda kronometrenin durdurulmasını isteyen FIFA, bu şekilde maçlardaki seyir zevkinin artacağını ve kayıp zamanın azalacağını düşünüyor.



Futbolseverler tarafından tepkiyle karşılanan bu öneri daha önce de IFAB'ın gündemine gelmiş ancak oy çokluğuyla reddedilmişti.





