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Beşiktaş'ı üzecek transfer gelişmesi! Yeni kulübünü duyurdular

Chelsea'de forma giyen ve transfer döneminde Beşiktaş ile de adı anılan Andrey Santos, Brezilya ekiplerinden Vasco Da Gama'ya kiralandı.

Ekleme: 3.03.2023 - 15:56 Güncelleme: 3.03.2023 - 15:57 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'ın ara transferde kadrosuna katmak için çok istediği Andrey Santos'un yeni adresi belli oldu.

Eski kulübüne kiralandı

Chelsea'nin 12 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı Andrey Santos, İngiltere hükümeti tarafından çalışma izni alamayınca eski kulübü Vasco Da Gama'ya kiralandı. Yapılan resmi duyuruda Andrey Santos'un Haziran ayına kadar Vasco forması giymeye devam edeceği ve oyuncunun tüm ödemelerinin Chelsea tarafından yapılacağı açıklandı.

Avrupa'da transfer döneminin kapanması sonrası Beşiktaş'a kiralık verilmesi gündeme gelen 18 yaşındaki Santos, geçen sezon 42 maçta 11 gol atmıştı.

Beşiktaş'ı üzecek transfer gelişmesi! Yeni kulübünü duyurdular
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