  • USD: 18,86 - 18,89
  • EURO: 20,02 - 20,06
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalya'daki kazada 3 depremzede hayatını kaybetmişti... Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dün iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren depremzedeler İnci Güler, Başak Güler, ve Ali Can Güler'in eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan Gökhan Zan, kaderin onları Alanya'da yakaladığını söyledi.

Antalya'daki kazada 3 depremzede hayatını kaybetmişti... Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı
Ekleme: 3.03.2023 - 14:58 Güncelleme: 3.03.2023 - 15:08 / Editör: Ozge Selin
Kaza, dün D-400 yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emin Zan yönetimindeki otomobil ile T.E.'nin kullandığı hafif ticari araç, kavşak girişinde çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobildeki İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.

Aynı araçtaki Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan ise ambulanslarla yaralı olarak hastanelere götürüldü. Sağlık durumu kritik olan Ali Can Güler ve Başak Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü T.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gelen afetzedeler olduğu belirtildi.

Antalya'daki kazada 3 depremzede hayatını kaybetmişti... Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı

GÖKHAN ZAN: KADER ONLARI ORADA YAKALADI

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren depremzedeler İnci Güler, Başak Güler, ve Ali Can Güler'in eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı. Eski milli futbolcu Gökhan Zan, Kuzeninin ailesinin kazada yaralandığını ancak kuzeninin eşinin akrabalarının vefat ettiğini söyledi. Zan, "Kader, onları orada yakaladı" dedi.

Antalya'daki kazada 3 depremzede hayatını kaybetmişti... Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı
Halk TV canlı yayınında Meral Akşener'e beddua
İBB’den kaçak inşaat: Basit onarım tabelası altında izinsiz, ruhsatsız...
Meral Akşener Altılı Koalisyonu dağıttı! Başkan Erdoğan'ın altılı masa sözleri yeniden gündem oldu
6'lı koalisyonu dağıtan Meral Akşener'e CHP'li yandaşlardan tepkiler art arda geldi: Tarih olacaksınız uğurlar ola
Meral Akşener altılı masayı dağıttı! Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Hiç merak etmeyin...
Meral Akşener'den İmamoğlu ve Yavaş'a çağrı!
6'lı koalisyonun son toplantısından sonra İyi Parti'den art arda açıklamalar
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener GİK üyelerini topladı! Altılı koalisyon dağılacak mı?
ABD medyası tedirgin: 6'lı koalisyonun parlama zamanı krize dönüştü! Muhalefete yeni yol haritası
Başkan Erdoğan 'Afet Zirvesi'nde duyurdu! Yatay mimariden taviz vermeyeceğiz
Altılı Masa'dan cumhurbaşkanı adayı olarak çıktığı değerlendirilen Kılıçdaroğlu seçim kampanyası için fotoğraf stüdyosunda
Kılıçdaroğlu’nun danışmanı İbrahim Uslu’dan Meral Akşener’e üstü kapalı tehdit: Masadan kalkarsa maliyeti olur
11 ile 11 ayrı master planı! İlk kazma vuruldu: Bakan Kurum: İlk Evim'de sürecek afet konutlarımız da yükselecek
Hakimlikten darbecilerin lehine şaşırtıcı karar: Kişilik ihlaliymiş
İsveç şimdi ne yapacak? ABD'den İsveç'e şok: Şart değil...
Hangi il kaç milletvekili çıkaracak?
Muhalif isimden flaş kulis: Akşener bugün masadan çekilebilir
Fondaş medya ile İYİ Partililer birbirine girdi! 'Küçük bir nokta kadar kalır...'
CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e büyük şok: Benim adayım genel başkanımdır
Şadi Yazıcı'dan CHP ve İBB'ye çağrı! İmamoğlu kentsel dönüşüm için bir çivi çakmadı!
TikTok'tan 18 yaş sınırı getiriliyor: Dakika kotası aşılınca ebeveyn onayı gerekecek

TikTok'tan 18 yaş sınırı getiriliyor: Dakika kotası aşılınca ebeveyn onayı gerekecek

Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı

Uzmanlar uyardı: İzmir'de kuraklık sinyali! Su seviyesi düşünce ortaya bu görüntüler çıktı

2 Mart hava durumu: Yağmur ve kar uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

2 Mart hava durumu: Yağmur ve kar uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış

Kırılan fayın yıkıcı etkisi Hatay’a 50 saniye sonra ulaşmış

Depremde yıkılan Alpargün apartmanının müteahhidinden flaş itiraf: Biliyordum

Depremde yıkılan Alpargün apartmanının müteahhidinden flaş itiraf: Biliyordum

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...

Yeni fay! Sismik araştırmalar ortaya çıkardı: Diğerlerinden farklılık gösteriyor...