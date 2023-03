Antalya'daki kazada 3 depremzede hayatını kaybetmişti... Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dün iki aracın çarpışması sonucunda meydana gelen kazada yaşamını yitiren depremzedeler İnci Güler, Başak Güler, ve Ali Can Güler'in eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı. Acı haberi alan Gökhan Zan, kaderin onları Alanya'da yakaladığını söyledi.

Kaza, dün D-400 yolu Mahmutlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Emin Zan yönetimindeki otomobil ile T.E.'nin kullandığı hafif ticari araç, kavşak girişinde çarpıştı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, otomobildeki İnci Güler'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi.Aynı araçtaki Başak Güler (21), Ali Can Güler (23), Ahmet Çınar Zan, Emin Zan, Fulya Zan ve Melis Bade Zan ise ambulanslarla yaralı olarak hastanelere götürüldü. Sağlık durumu kritik olan Ali Can Güler ve Başak Güler, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hafif ticari aracın sürücüsü T.E., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden ve yaralananların, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Alanya'ya gelen afetzedeler olduğu belirtildi.Öte yandan, kazada yaşamını yitiren depremzedeler İnci Güler, Başak Güler, ve Ali Can Güler'in eski milli futbolcu Gökhan Zan'ın akrabaları olduğu ortaya çıktı. Eski milli futbolcu Gökhan Zan, Kuzeninin ailesinin kazada yaralandığını ancak kuzeninin eşinin akrabalarının vefat ettiğini söyledi. Zan, "Kader, onları orada yakaladı" dedi.