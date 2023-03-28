Milliler Hırvatistan'ı konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu!

EURO 2024 yolunda ilk maçına Ermenistan karşısında çıkan A Milli Takımımız, gruptaki ikinci maçında Hırvatistan'ı ağırlıyor. Ermenistan karşısında 2-1 kazanan Ay-yıldızlılar, Hırvatistan'ı da mağlup ederek puan farkını 5'e çıkarmayı planlıyor. Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda sorusu ise gündemdeki en önemli soru işaretlerinden birisi oldu. Milli maç hangi kanalda yayınlanacak? Türkiye Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ilk 11'ler…A Milli Takım, EURO 2024 Elemeleri D Grubu'na Ermenistan'ı 2-1 yenerek başladı ancak ortaya koyduğu futbol beğenilmedi. Teknik direktör Stefan Kuntz'un 3-4-3 sisteminin etkisizliği dikkat çekerken, savunmadaki hataların dışında orta sahada da Orkun Kökçü ve Hakan Çalhanoğlu'nun fiziksel olarak rakibe karşı zayıf kaldığı görüldü.İkinci yarıya Merih Demiral'ın yerine Salih Özcan, Cenk Tosun'un yerine de Kerem Aktürkoğlu değişiklikleriyle başladı. Hırvatistan maçının sisteminin de ikinci devredeki gibi olması bekleniyor.Futbolseverler, Türkiye Hırvatistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta, Türkiye Hırvatistan ilk 11'ler sorularının cevaplarını merak ederken, Türkiye'nin ilk 11'i de belli oldu.İLK 11'LER BELLİ OLDUMİLLİ MAÇ HANGİ KANALDA?Türkiye-Hırvatistan maçı bugün TRT 1 kanalında saat 21:45'te naklen yayınlanacak. Zorlı maç Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda oynanacak.GALİP GELİRSEK RAHATLARIZErmenistan'ı zor da olsa yenen A Milli Takım, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı 3. tamamlama başarısı gösteren Hırvatistan'ın sürpriz Galler beraberliği ile grupta büyük avantaj sağladı.Bugün Hırvatistan karşısında alınacak bir galibiyet, gelecek maçlar adına büyük avantaj olacak. Ayrıca ilk maçı bay geçen Letonya'nın, Galler'le olası bir beraberliği gruptaki iddiamızı ve şansımızı iyice artıracak.A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, 614. MAÇINA HIRVATİSTAN KARŞISINDA ÇIKACAKAy-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 334'ü resmi, 279'u özel, toplam 613 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 237 galibiyet, 145 beraberlik ve 231 yenilgi yaşadı.Milli takım, 262'si deplasmanda, 268'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, hükmen galibiyetten 3'ü olmak üzere toplam 834 gol attı, kalesinde 876 gol gördü.Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 613 karşılaşmanın 530'unu Avrupa, 33'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇIMilliler, 613 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.STEFAN KUNTZ İLE 16. MAÇTürkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 16. maçını Hırvatistan karşısında oynayacak.Milli takım, Kuntz ile çıktığı 15 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, rakip fileleri 38 kez havalandırıp, kalesinde 17 gol gördü.TÜRKİYE İLE HIRVATİSTAN 11. KEZ RAKİPTürkiye, rakibiyle yaptığı 7'si resmi, 3'ü özel toplam 10 maçta 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgiyle sahadan ayrıldı. Dördü tarafsız sahada, üçü Zagreb, ikisi İstanbul ve biri Eskişehir'deki müsabakalarda Hırvatistan 13, Türkiye 9 gol buldu. Türkiye, rakibiyle yaptığı 7 resmi maçın 4'ünde gol yollarında suskun kalırken, ikisinde kalesini gole kapatabildi.PENALTILARLA GELEN YARI FİNALİki ekip arasındaki en önemli karşılaşma ise EURO 2008'de Viyana'da yapılan çeyrek final maçı oldu.Ernst Happel Stadı'nda 20 Haziran 2008'de oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatma bölümünün 119. dakikasında Hırvatistan, Klasnic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Türk Milli Takımı, 120+1. dakikada Semih Şentürk'ün attığı golle durumu 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara taşıdı.Türk Milli Takımı, penaltılarda Arda Turan, Semih Şentürk ve Hamit Altıntop ile 3 gol bulurken, Hırvatistan ise Modric, Petric ve Rakitic'in ayağından 3 penaltı kaçırdı ve milliler maçtan penaltılarla 3-1 galip ayrılıp, adını yarı finale yazdırdı.MİLLİ TAKIMIN İLK GALİBİYETİTürkiye ile Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu maçında ise 5 Eylül 2017'de Eskişehir'de karşı karşıya geldi.Milli takımın 1-0 kazanarak rakibi karşısında ilk galibiyeti aldığı maçın tek golünü Cenk Tosun attı. Taraflar arasındaki son maç ise 11 Kasım 2020'de Vodafone Park'ta oynandı. İki takım arasındaki özel karşılaşma 3-3'lük eşitlikle tamamlandı.