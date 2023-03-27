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Trabzonspor teklif götürmüştü! Fatih Terim'den yanıt geldi

Spor Toto Süper Lig'de seçime giderek Ertuğrul Doğan'ı başkan seçen Trabzonspor'da gündem yeni teknik direktörün kim olacağı... Bordo mavililerin yeni yönetimi, takımın başına gelecek ismi bu hafta karara bağlayacak. Fırtına'nın gündemine Fatih Terim ve Sergen Yalçın gibi birçok flaş isim gelirken, ilk sıradaki isim belli oldu.

Ekleme: 27.03.2023 - 09:45 Güncelleme: 27.03.2023 - 09:48 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de seçime giderek Ertuğrul Doğan'ı başkan seçen Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanıyor...

Bordo mavililerin yeni yönetimi, takımın başına gelecek ismi bu hafta karara bağlayacak.

YENİ HOCA İÇİN SAYIM BAŞLADI

Trabzonspor'unun yeni yönetimi, teknik direktör konusundaki belirsizliği bugün veya yarın sonuçlandırma kararı aldı.

Yönetim kurulunda yer alan 15 asil ve 7 yedek olmak üzere tüm yöneticilerin takımın başında görmek istediği teknik adam konusundaki görüşleri alındı.

'GÜNDEMDE TAKIM ÇALIŞTIRAN HOCALAR DA VAR'

İsim, detay verince başka takımlarla ilgili konular ortaya çıkabilir. Teknik direktör için aceleci davranıp hata yapmak istemiyoruz' dedi.

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas da 'Yarın (bugün) teknik adam konusunda ne şekilde devam edeceğimizi açıklayacağız.

Takım çalıştıran hocalar da gündemimizde var. Eğer böyle bir karar çıkarsa anlaşma sezon sonuna kalabilir' diye konuştu.

FİKİRLER SÖYLENECEK

Yönetici Nevzat Kaya da teknik direktör konusuyla ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu: 'Herkes fikrini söyleyecek. Hangi isim ağırlık kazanırsa ona odaklanacağız.

Çok az zaman kaldı. Belki sezon sonuna kalabilir. Belki şu an takım çalıştıran bir isim de olabilir.'

ORHAN AK İHTİMALİ

Yönetim kurulundan şu an takım çalıştıran bir isim ile anlaşılması konusunda karar çıkması durumunda sezon sonuna kadar Orhan Ak ile devam edileceği belirtildi.

TERİM REDDETTİ

Fatih Terim'in Trabzonspor'un teklifini kabul etmediği bildirildi.

ÖNCELİK MONTELLA

Önceliğin şu an Adana Demirspor'u çalıştıran 48 yaşındaki Vincenzo Montella'da olduğu öğrenildi.
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MONTELLA OLMAZSA...

İtalyan hoca ile el sıkışılmazsa, Pirlo ve Fatih Tekke ile temas kurulacağı aktarıldı.
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