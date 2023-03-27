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Beyaz Gazete
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Trabzonspor'da görev dağılımı belli oldu!

Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan'ın Başkan olmasının ardından yönetim kurulu da belli oldu. Trabzonspor'un yeni Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Genel Sekreteri ise Kemal Ertürk oldu.

Ekleme: 27.03.2023 - 20:20 Güncelleme: 27.03.2023 - 20:22 / Editör: Ozge Selin
Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un 18.Başkanı oldu. Başkanın belirlenmesinin ardından Başkan Ertuğrul Doğan görev dağılımı yaptı.

Trabzonspor'un yeni Asbaşkanı Zeyyat Kafkas olurken, Ali Haydar Gedikli ve Faruk Hacısalihoğlu Başkan yardımcılıklarını üstlendi.

Trabzonspor'un yönetim kurulunun görev dağılımı şu şekilde oldu:

Trabzonspor'da görev dağılımı belli oldu!

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