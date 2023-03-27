TFF'den yeni karar: Sınır kaldırıldı!

TFF son dakika açıklamasıyla birlikte 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriterinin kaldırıldığını duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin atanmasıyla ilgili bir kuralı kalan haftalarda değiştirdiğini açıkladı.



"5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri kaldırıldı"



"Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır."

Detaylar geliyor...





