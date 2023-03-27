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Galatasaray'dan yılın transferi! Kanarya'nın Batman'ı Aslan oluyor...

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 60 puanla lider konumda yer alıyor. Bu sezonki transferleriyle adından sıkça söz ettiren sarı kırmızılı ekip, Okan Buruk'un onayıyla Fenerbahçe'nin eski yıldızını renklerine bağlamak için harekete geçti.

Ekleme: 27.03.2023 - 10:29 Güncelleme: 27.03.2023 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Galatasaray, 60 puanla lider konumda yer alıyor. Bu sezonki transferleriyle adından sıkça söz ettiren sarı kırmızılı ekip, Okan Buruk'un onayıyla Fenerbahçe'nin Batman'nini renklerine bağlamak için harekete geçti.

Spor Toto Süper Lig'de son olarak Konyaspor'a konuk olan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı. Bu skorla beraber 60 puanda kalan sarı kırmızılı ekip, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde 1. sırada yer alıyor.

Bu sezon yaptığı transferlerle birçok dünya yıldızını kadrosuna katan Cimbom'da asıl hedef yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek. Yeni sezon öncesi Mauro Icardi, Juan Mata, Dries Mertens, Sergio Oliviera ve Lucas Torrerira gibi yıldızları transfer eden Galatasaray, devre arasındaki Nicolo Zaniolo transferi ile büyük nokta koydu.

YENİ SEZON ÇALIŞMALARI BAŞLADI
Bu sezon şampiyonluk yolunda en büyük adaylardan biri olarak görülen Galatasaray, önümüzdeki sezonun çalışmalarına şimdiden başlamış durumda. Okan Buruk'un temel talebinin hücum hattına yapılacak transferler olduğu iddia edildi. Şimdiden araştırmalara başlayan Galatasaray'ın gündemine sürpriz bir isim geldi.

İzleme komitesinin yönetime sunduğu o futbolcuya Okan Buruk'un da onay verdiği iddia edildi. Bu oyuncunun ise geçtiğimiz dönemlerde Fenerbahçe forması giydiği ortaya çıktı.

G.SARAY'DAN VICTOR MOSES HAREKATI!
Galatasaray, 2019-2020 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Victor Moses'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı kırmızılı kurmayların, bu sezon performansıyla dikkat çeken ve yükselişe geçen yıldız ismi radarına aldığı iddia edildi.

Cimbom'un, Rusya Ligi takımlarından Spartak Moskova forması giyen 32 yaşındaki futbolcuya 3 senelik sözleşme teklif etmeyi planladığı aktarıldı. Moses'ın ise iyi bir yıllık ücret verilmesi halinde Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı kaydedildi.

Transferin önümüzdeki günlerde somut hale gelmesi bekleniyor.

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