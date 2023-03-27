Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

Galatasaray tarihine adını yazdıran ve son dönemde Trabzonspor ile adı anılan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililerin takımın başına Fatih Terim'i getirmek istemesi konuşulurken, tecrübeli teknik adamdan inanılmaz bir ters köle geldi. Terim'in bir kulüp almak için harekete geçtiği ve takımın belli olduğu iddia edildi.

Galatasaray tarihine adını yazdıran ve son dönemde Trabzonspor ile adı anılan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...



Bordo mavililerin takımın başına Fatih Terim'i getirmek istemesi konuşulurken, tecrübeli teknik adamdan inanılmaz bir ters köle geldi.

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Terim'in bir kulüp almak için harekete geçtiği ve takımın belli olduğu iddia edildi. İşte tüm detaylar...



TERİM, HEDEF DEĞİŞTİRDİ



Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, bu kez bambaşka bir role soyunuyor.



KULÜP SATIN ALIYOR



Terim'in Türkiye'den bir takımı satın almak için harekete geçtiği iddia edildi.



Tecrübeli teknik adamın yaşamını sürdürdüğü Bodrum ilçesinin takımı olan ve sezon başında Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u satın alacağı öne sürüldü.



BODRUMSPOR HAMLESİ



TGRT'nin haberine göre artık takım çalıştırmak istemeyen Terim'in planı için en uygun kulübün Bodrumspor olduğu kaydedildi.



Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 27 maça çıkan Bodrumspor; 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.