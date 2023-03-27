  • USD: 19,07 - 19,10
  • EURO: 20,53 - 20,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fatih Terim bombayı patlattı! İnanılmaz ters köşe...

Galatasaray tarihine adını yazdıran ve son dönemde Trabzonspor ile adı anılan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Bordo mavililerin takımın başına Fatih Terim'i getirmek istemesi konuşulurken, tecrübeli teknik adamdan inanılmaz bir ters köle geldi. Terim'in bir kulüp almak için harekete geçtiği ve takımın belli olduğu iddia edildi.

Ekleme: 27.03.2023 - 13:40 Güncelleme: 27.03.2023 - 13:52 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray tarihine adını yazdıran ve son dönemde Trabzonspor ile adı anılan teknik direktör Fatih Terim ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor...

Bordo mavililerin takımın başına Fatih Terim'i getirmek istemesi konuşulurken, tecrübeli teknik adamdan inanılmaz bir ters köle geldi.
.
Terim'in bir kulüp almak için harekete geçtiği ve takımın belli olduğu iddia edildi. İşte tüm detaylar...

TERİM, HEDEF DEĞİŞTİRDİ

Teknik direktör olarak Galatasaray ile 8 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası ve 1 UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Fatih Terim, bu kez bambaşka bir role soyunuyor.

KULÜP SATIN ALIYOR

Terim'in Türkiye'den bir takımı satın almak için harekete geçtiği iddia edildi.

Tecrübeli teknik adamın yaşamını sürdürdüğü Bodrum ilçesinin takımı olan ve sezon başında Spor Toto 1. Lig'e yükselen Bodrumspor'u satın alacağı öne sürüldü.

BODRUMSPOR HAMLESİ

TGRT'nin haberine göre artık takım çalıştırmak istemeyen Terim'in planı için en uygun kulübün Bodrumspor olduğu kaydedildi.

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de 27 maça çıkan Bodrumspor; 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.
Başkan Erdoğan Adıyaman'da depremzedelerle iftarda bir araya geldi: Yürekleri ısıtan diyalog
CHP yandaşı Can Ataklı'nın 'yerli ve milli' hazımsızlığı bitmiyor! MMU ve Togg'u hedef aldı
En düşük emekli maaşına zam! Komisyonda kabul edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Fransa'ya tepki: Utanç vericidir
Elazığ ile Malatya'da tarihin en hızlı ve kapsamlı dönüşümü: Depremin yaraları hızla sarıldı
Terör sevici Veysel Keser'den 'Kılıçdaroğlu HDP sayesinde aday' itirafı
Yasağa rağmen CHP'den Avrupa'da seçim propagandası...
Demirtaş'ın skandal sözlerine AK Partili Hamza Dağ'dan tepki: Terör örgütünün kuklası
182 oyla kabul edildi: Macaristan Meclisi Finlandiya’nın NATO’ya üyeliğini onayladı
İsrail Başbakanı Netanyahu'dan geri adım: Protestolara neden olan yargı düzenlemesi ertelendi
Bakan Kurum: 81 ilde dönüşüm seferberliği içindeyiz...
Bakan Yanık: Yaklaşık 2 milyon depremzedeyle psikososyal görüşme yapıldı
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Gri kategorideki terörist yakalandı!
Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortağı HDP'nin binasında bombacı terörist! Eylem hazırlığındaydı, kaçamadan yakalandı!
Başkan Erdoğan, Adıyaman'da Yeni Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
Okullar ne zaman kapanacak? Bakan Özer'den flaş açıklama...
Teröristlere madalya veren Fransa'ya TBMM Başkanı Şentop'tan sert tepki
Fransa Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Hacer Foggo, CHP'den milletvekili aday adayı oldu
Vedat Bilgin’den ‘asgari ücrete ara zam’ açıklaması
27 Mart hava durumu: Deprem bölgesine kuvvetli yağış ve sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

27 Mart hava durumu: Deprem bölgesine kuvvetli yağış ve sel uyarısı! Bugün hava nasıl olacak?

Araç sahiplerine müjde: Benzine indirim geliyor

Araç sahiplerine müjde: Benzine indirim geliyor

T10X için ön sipariş dönemi yarın sona eriyor...

T10X için ön sipariş dönemi yarın sona eriyor...

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

Elon Musk Twitter’da duyurdu: Artık tüm dünya mevcut!

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

İstanbullulara gri bulut uyarısı: Çok büyük risk taşıyor.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren borç düzenlemesi yürürlükte: Yüzde 90 indirim yapılacak