Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan oldu...

Trabzonspor, 55 yıllık tarihinde bugün 48. yönetim kurulunu seçti. Ertuğrul Doğan, 9 bin 278 üyenin oy kullanabileceği Hayri Gür Spor Salonu'ndaki genel kurulda seçime tek adaylı girdi. Doğan, saat 16.00'da oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından başkanlığı resmiyete döküldü. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu dün Hayri Gür Spor Salonunda gerçekleştirilen toplantı ile başladı. Bugün yapılan seçimle tamamlanan olağanüstü genel kurulda Ahmet Ağaoğlu yönetiminde yöneticilik yapan Ertuğrul Doğan, seçime tek başkan adayı olarak girdi ve 16.00'da oy verme işleminin tamamlandığı seçimi kazanarak bordo-mavili kulübün 18. Başkanı oldu. Ertuğrul Doğan 1127 geçerli oyun 919’unu aldı.



Trabzonspor'da Ertuğrul Doğan yönetimindeki yeni yönetim kurulu 20 aylığına görev yapacak. 20 ay sonra seçimli Olağan Genel Kurul yapacak.



Ertuğrul Doğan: "5 yılda 4 kupayı müzemize koyduk"



Genel Kurul'da oy kullanımı öncesi konuşma yapan Başkan Adayı Ertuğrul Doğan, "Sevgili delegelerimiz, şampiyon başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ile birlikte Nisan 2018'de göreve geldiğimizde kulübümüzün durumu ortadaydı. Finansal olarak açıkçası bitik durumdaydık. Hem ekonomimizi iyileştirmek hem de takımımızı yarışın içinde tutmak hiç kolay olmadı. Zor yollardan geçtik ancak camiamızın sonsuz desteği ile engelleri aşmayı bildik. Yaklaşık 5 yıllık süreçte birbirinden değerli 4 kupayı müzemize koyduk. Bunlardan biri de 10 sene sonra gelen 8. şampiyonluğumuzdur" dedi.



"140 Milyon TL'lik ödeme"



Diğer taraftan Trabzonspor'da geçmiş yönetimde de yer alan ve Ertuğrul Doğan'ın listesinde de yer alan Zeyyat Kafkas, "Şu an ödememiz gereken 350 milyon TL'lik ödemenin 140 milyon TL'sini sponsorluk ve hibe olarak kulübe soktuk ve ödemeyi yaptık. Başkanımız yarın 13.00'te çok önemli bir sponsor görüşmesi yapacak" ifadelerini kullandı.



Ertuğrul Doğan kimdir?



Türkiye’nin elektrik üreten en büyük 20 firmasından biri olan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon’da dünyaya geldi. İlk ve ortaokul öğrenimini memleketinde gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında “Doğan Akaryakıt” adı altında madeni yağ ve akaryakıt alanında iş hayatına atıldı. Gayrimenkul şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığı görevini de üstlenen Doğan, 2014 yılında enerji sektörüne adım atan Oltan & Köleoğlu Enerji Yönetim Kurulu Başkanı oldu.



Ertuğrul Doğan, Trabzon Sanayici İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu ve Oltan Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi'dir. Trabzon Ticaret Odası Başkan Yardımcısı görevini de ifa etmiştir. 8 Nisan 2018’de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı’na seçilen Ahmet Ağaoğlu’nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanlık görevini yürütmekteydi. Doğan, evli ve 2 çocuk babasıdır.