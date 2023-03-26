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Beyaz Gazete
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Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray depremzedelere yardım amaçlı Azerbaycan'ın Karabağ takımı ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmadan elde edilen gelirler depremzedelere bağışlanacak.

Ekleme: 26.03.2023 - 18:08 Güncelleme: 26.03.2023 - 18:25 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de lider Galatasaray milli arada hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılılar lige verilecek arada Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile deplasmanda karşılaşacak.

Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Karabağ ve Galatasaray, 26 Mart'ta Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Haber Global'den yayımlanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Dubois, Kaan, Ross, Emre, Sergio, Berkan, Yunus, Yusuf, Zaniolo, Gomis

Karabağ: Ramazanov, Medvedev, Memmedov, Medina, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica
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