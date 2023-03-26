Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray depremzedelere yardım amaçlı Azerbaycan'ın Karabağ takımı ile hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşmadan elde edilen gelirler depremzedelere bağışlanacak.

Süper Lig'de lider Galatasaray milli arada hazırlık maçı oynayacak. Sarı kırmızılılar lige verilecek arada Azerbaycan temsilcisi Karabağ ile deplasmanda karşılaşacak.



Karabağ - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



Karabağ ve Galatasaray, 26 Mart'ta Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadele 19.00'da başlayacak. Karşılaşma Haber Global'den yayımlanacak.



İLK 11'LER



Galatasaray: Okan, Dubois, Kaan, Ross, Emre, Sergio, Berkan, Yunus, Yusuf, Zaniolo, Gomis



Karabağ: Ramazanov, Medvedev, Memmedov, Medina, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica