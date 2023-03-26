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Galatasaray'dan Bakü'de 2 gollü galibiyet...

Galatasaray, hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Karabağ'ı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılıların gollerini Bafetimbi Gomis ve Mauro Icardi kaydederken Karabağ'ın golü Redon Xhixha'dan geldi.

Ekleme: 26.03.2023 - 22:08 Güncelleme: 26.03.2023 - 22:14 / Editör: Ozge Selin
Spor Toto Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen arada Galatasaray, Azerbaycan takımlarından Karabağ ile Bakü'de karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar maça Okan, Dubois, Kaan, Ross, Emre, Sergio, Berkan, Yunus, Yusuf, Zaniolo, Gomis 11'iyle başladı.

Karabağ ise Ramazanov, Medvedev, Memmedov, Medina, Gerye, Qarayev, Romao, Andrade, Zubir, Diakabi, Cica 11'iyle sahada yer aldı.

Bakü Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle noktalanırken Galatasaray'ın golünü 4. dakikada Bafetimbi Gomis, Karabağ'ın golünü ise 19. dakikada Redon Xhixha kaydetti.

Karşılaşmanın ikinci yarısının büyük bir bölümü 1-1'lik eşitlikle geçilirken oyuna sonradan dahil olan Mauro Icardi, 87. dakikada penaltıdan kaydettiği golle skoru belirledi.

Kalan bölümde başka gol olmazken mücadele 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğüyle tamamlandı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen aranın ardından Galatasaray, evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.

Gelirler depremzedelere bağışlanacak

Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maç için 60 bin bilet satıldığı açıklanmıştı.

Bilet gelirine ek olarak reklam ve yayın gelirlerinin de depremzedelere bağışlanacağı ifade edilirken Karabağ Futbol Kulübü'nün sözcüsü Gündüz Abbaszade, 'Sadece bilet satışından elde edilen gelirler değil, reklam ve yayın gelirleri de depremzedelere bağışlanacak. Hepsini şeffaf biçimde açıklayacağız. Tüm gelirler, son kuruşuna kadar Türkiye'ye, deprem bölgesine gönderilecek.' ifadelerini kullandı.

'Kardeş kulüp lansmanını gelecek hafta yapacağız'

Karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Karabağ'la kardeş kulüp lansmanın gelecek hafta yapılacağını söyledi.

Dursun Özbek açıklamasında, 'Sevgili başkanımla mutabakata vardık. Kardeş kulüp lansmanını gelecek haftayapacağız. Galatasaray ve Karabağ kulüpleri kardeş seviyesinde birbirlerini seviyorlar. Mağazalarımızda Karabağ formalarını satıp Karabağ'ı anlatacağız. Onlar da burada Galatasaray formalarını satacak.' açıklamasında bulundu.
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