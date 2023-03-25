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Stefan Kuntz: Oyunumuzdan kesinlikle memnun kalmadım

Ermenistan'a karşı alınan 2-1'lik galibiyetin ardından A Milli Takım'ın Alman çalıştırıcısı Stefan Kuntz, "Beklediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Gerçekçi olursak iyi oynadığımız ve kaybettiğim birçok maçım oldu. Bu maç farklı bir maçtı" dedi.

Stefan Kuntz: Oyunumuzdan kesinlikle memnun kalmadım
Ekleme: 25.03.2023 - 23:24 Güncelleme: 25.03.2023 - 23:25 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız ile Oleksandr Petrakov'un ekibi Ermenistan, İspanyol hakem J. Sanchez yönetiminde Republican Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele Milliler'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, 2-1 kazanılan Ermenistan maçının 90 dakikasını değerlendirdi.

Maçı değerlendiren Kuntz, şunları söyledi:

'Beklediğimiz performansı sahaya yansıtamadık. Gerçekçi olursak iyi oynadığımız ve kaybettiğim birçok maçım oldu. Bu maç farklı bir maçtı. İyi oynayamadık ama Türk Milli Takımı'nın maçlarına tarihsel olarak bakacak olursanız, iyi oynamayıp kazandığı maç azdır. Bu yüzden 3 puanla kazandığımız için mutluyuz.'

'Oyunumuzdan kesinlikle memnun kalmadım'

Stefan Kuntz, oynanan oyundan memnun olmadığını belirtti.

'Oyunumuzdan kesinlikle memnun kalmadım. İlk 30 dakikada savunma oyuncularımın pas kalitesi düşüktü. Merkez orta saha oyuncularına oyuna katamadılar. Bu yüzden memnun değildik. Bekleri oyuna soktuğumuzda onların opsiyonları çok yoktu. Onlar oyuna katkı sağlayamadı.Bu yüzden 3'lü defansı 4'lüye çevirdik. Salih'i defansın önüne aldık ve bu sistem sahaya daha iyi yansıdı.'

'Galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz'

Galibiyet alarak başlamanın iyi olduğundan bahseden Kuntz, şöyle konuştu:

'Ermenistan'da genel olarak iyi karşılandık. Bugünkü atmosfer tabii daha baskılıydı. Rakip yeni hocasıyla ilk maçına çıktı. Bizi zorlamaya çalıştılar. Böyle maçlarda bu tarz bir ortam olduğunda oyuncular ister istemez kilitlenebiliyor. Bu yüzden zorlandık. Ancak, galibiyetle başladığımız için çok mutluyuz.'

'Enes Ünal'dan daha kötü performans gösterenler oldu'

Takımda kötü oynayan isimler olduğunu söyleyen Alman teknik adam, şu açıklamayı yaptı:

'Enes Ünal'a odaklanmamız doğru olmaz. Enes Ünal'dan daha kötü performans gösterenler oldu. Enes'in oyun içinde konsantrasyonu yüksek. İkinci golde bunu gördük. Önemli bir gole katkı sağladı. Bunlar da bir oyuncu için çok önemli anlar...'

'Hırvatistan maçı farklı olacak'

Kuntz, Hırvatistan maçı hakkında ise şu değerlendirmeleri yaptı:

'Hırvatistan maçı farklı olacak. Favori olan taraf biz olmayacağız. Aynı zamanda Bursa'da taraftarımız arkamızda olacak ve stadyumumuz dolu olacak. Milli maçlarda duygular da işin içine girince performans farklı oluyor. Ben Bursa taraftarının ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Bursa'daki maç çok farklı olacak.'
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