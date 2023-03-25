Milliler 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde ilk maçına çıkıyor! 11'ler belli oldu

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında bugün deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geliyor. Haberimizde canlı olarak vereceğimiz mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımız deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.



Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda yapılacak maç TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.



Karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonundan hakem Jose Maria Sanchez yönetecek. Mücadelenin yardımcı hakemliklerini Raul Cabanero ve Inigo Prieto, dördüncü hakemliğini ise Mario Melero Lopez üstlenecek.



İlk 11'ler



Ermenistan: Beglaryan, Haroyan, T. Voskanyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan, Barsghyan, Hovhannisyan, Briasco, Arutuiunian, Tiknizyan



Türkiye: Mert Günok, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Onur Bulut, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu, Ferdi Kadıoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal, Cenk Tosun