Ermenistan'da büyük saygısızlık! Türkiye maçı öncesi İstiklal Marşımız ıslıklandı...

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında A Milli Takımımızi deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya geldi.Başkent Erivan'daki Republican Stadyumu'nda oynanan mücadele öncesinde Ermenistan cephesi, büyük bir saygısızlık yaptı.Ermenistan cephesinden saygısızlıkMücadeleyi stadyumda takip eden Ermeni taraftarlar, maç önünde İstiklal Marşı'nı ıslıkladılar. Yapılan bu saygısızlığın ardından sosyal medyadan Ermenistan cephesine büyük bir tepki gösterildi.