Aykut Kocaman sürpriz takımla Süper Lig’e geri dönüyor! Yıllar sonra yeni adresi belli oldu...

Süper Lig'in en fazla maça çıkan teknik direktörleri arasında yer alan Aykut Kocaman hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Deneyimli çalıştırıcı, son olarak 2021 yılında Başakşehir'de teknik direktörlük görevi yapmış ve uzun bir dinlenme sürecine girmişti. Yerini Emre Belözoğlu'na bırakan Kocaman, yaklaşık 1.5 senedir takım çalıştırmıyordu. Bu sezon teknik direktör değişimleriyle yine konuşulan Süper Lig'de, Aykut Kocaman'ın geri döneceği bilgisi verildi.

Türk futbolunun önemli teknik direktörlerinden birisi olan Aykut Kocaman, kariyerinde son olarak Medipol Başakşehir'i çalıştırdı.



Teknik direktörlük kariyerine ilk olarak futbolu bıraktığı İstanbulspor'da başlayan Kocaman, birçok Süper Lig takımını çalıştırdı.



Deneyimli teknik direktörün kariyerinde 1 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası şampiyonluğu bulunuyor.



Kariyerinde toplamda 664 maça çıkan 57 yaşındaki teknik direktör, 287 galibiyet, 171 beraberlik ve 206 mağlubiyet aldı.



SÜPER LİG'E GERİ DÖNÜYOR



Aleksandar Stanojevic'in Konyaspor'un başında gösterdiği performans, yönetim bazında soru işaretleri yarattı.



Geldiği günden bu yana sadece Galatasaray maçını kazanabilen ve bunun dışında ciddi bir istikrar sorunu ortaya koyan Sırp teknik adam, önümüzdeki sezonda takımın başında düşünülmüyor.



Aykut Kocaman'a takımı devretmeyi düşünen Konyaspor yönetimi, ayrıca da uzun soluklu bir projeyi başlatmış olacağına inanıyor.



Süper Lig'de oynattığı oyunla rakiplerini sindiren Kocaman, an itibarıyla Anadolu ekibinin ilk tercihi konumunda.



Aykut Kocaman, Konyaspor'un başında 2016/17 sezonunda Konyaspor ile Türkiye Kupası'nı kazanmıştı.



Aykut Kocaman'ın gelmesi ile birlikte tekrar Avrupa potasına gireceğini düşünen yönetim, yazın Sırp teknik adam ile yolları ayırmayı ve Kocaman'ı takımın başına getirmeyi düşünüyor.













