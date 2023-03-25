A Milli Takım, Ermenistan deplasmanında kazandı

A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'ı deplasmanda 2-1 yenerek gruplara galibiyetle başladı.

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'ün eleme maçları başladı.



Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu ilk maçında Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takımımız ile Oleksandr Petrakov'un ekibi Ermenistan, İspanyol hakem J. Sanchez yönetiminde Republican Stadı'nda karşı karşıya geldi.



Mücadele Milliler'in 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. A Milli Takım'ın gollerini Orkun Kökçü ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Ermenistan'ın tek golünü ise Ozan Kabak kendi kalesine attı.



D Grubu'nun ikinci hafta mücadelesinde Türkiye, 28 Mart tarihinde Bursa'da Hırvatistan'ı konuk edecek. Ermenistan ise ikinci haftayı maç oynamadan geçirecek.



Bu sonuçla birlikte A Milli Takım ilk maçını kazanarak gruplara 3 puanla başladı. Maçtan mağlup ayrılan Ermenistan ise puanla tanışamadı.