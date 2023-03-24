Zaniolo'nun menajerinden büyük itiraf: Fenerbahçe teklif yaptı ama...

Galatasaray'ın yeni futbolcusu Nicolo Zaniolo'nun menajeri George Gardi, transfer döneminde Fenerbahçe'nin İtalyan yıldıza ve Roma'ya daha yüksek bir teklif yaptığını söyledi.

Galatasaray'ın yeni transferi Nicolo Zaniolo'nun menajeri George Gardi, 23 yaşındaki İtalyan yıldızın Galatasaray'a gelişi hakkında İtalyan basınına konuştu.



Zaniolo'yu Fenerbahçe'nin de istediğini söyleyen Gardi şunları söyledi:



'Fenerbahçe, Zaniolo için hem oyuncuya hem de Roma'ya daha yüksek teklifi yapan taraftı. Ancak Zaniolo sadece Galatasaray'ı istedi. Kararını verdi ve hiç şüphe duymadı.'



Sarı-lacivertlilerden henüz menajerin bu iddiasını yanıt gelmedi.



Serbest kalma maddesi her sezon düşecek



Öte yandan İtalyan La Gazzetta dello Sport, Zaniolo'nun Galatasaray'daki serbest kalma bedeli hakkında bir haber yayınladı. 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Galatasaray'a transfer olan Zaniolo'nun sözleşmesinde 35 milyon euro serbest kalma maddesi bulunuyor. Habere göre Zaniolo'nun Galatasaray'da kaldığı her sezonun sonunda serbest kalma bedeli azalacak.

