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Jorge Jesus transfer listesini verdi! İşte o 4 yıldız

Süper Lig'de sezon sonu şampiyonluğa uzanmak isteyen Fenerbahçe, bir yandan gelecek sezon için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertlilerde Jorge Jesus'un geleceği merak konusu olsa da Portekizli kalacakmış gibi plan yapıyor. Bu doğrultuda yönetime gelecek sezon için istediği 4 ismi de sundu

Ekleme: 24.03.2023 - 10:07 Güncelleme: 24.03.2023 - 10:24 / Editör: Ozge Selin
Portekiz medyası, Jorge Jesus'un yüksek bir transfer bütçesi talep ettiğini yazarken, 4 isimden oluşan ön listesini de yönetime verdiğini duyurdu. İşte o futbolcular...

RAFA
Benfica'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu, forvet arkası oynuyor.

Bu sezon 36 resmi maçta 12 gol attı, 9 asist yaptı. Portekizli Rafa'nın sözleşmesi 2024'te sona eriyor.

Jorge Jesus transfer listesini verdi! İşte o 4 yıldız


ARRASCAETA

Flamengo'nun on numarası olan Arrascaeta, Uruguay Milli Takımı'nda da oynuyor.

28 yaşındaki futbolcu bu sezon 14 maçta 2 gol attı, 2 asist yaptı. Sözleşmesi 2026'da bitiyor.

EVERTON

Flamengo forması giyiyor. Asıl mevkisi sol kanat ancak sağ kanatta da görev yapıyor.

27 yaşında, 1.74 m. boyunda. Bu sezon 16 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı. Sözleşme bitiş tarihi 2026.

Jorge Jesus transfer listesini verdi! İşte o 4 yıldız

EVERTON

Flamengo forması giyiyor. Asıl mevkisi sol kanat ancak sağ kanatta da görev yapıyor.

27 yaşında, 1.74 m. boyunda. Bu sezon 16 maçta 1 gol attı, 2 asist yaptı. Sözleşme bitiş tarihi 2026.

Jorge Jesus transfer listesini verdi! İşte o 4 yıldız


JULİAN WEİGL

Mevkisi ön libero. M'Gldabach'ta kiralık oynuyor. Bonservisi Benfica'da. 27 yaşında, 1.86 m. boyunda. Stoper olarak da görev yapabiliyor. Benfica ile mukavelesi 2024'te son bulacak.

27 yaşında, 1.86 m. boyunda. Stoper olarak da görev yapabiliyor. Benfica ile mukavelesi 2024'te son bulacak.

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başladı.

Bu anlamda kadronun başına ise Portekizli teknik adam Jorge Jesus getirildi.

Sarı lacivertliler, Jesus yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yaptı fakat Dünya Kupası arası sonrası takımdaki istikrar bozuldu.

Bu nedenle eleştirileri üzerine alan Portekizli çalıştırıcı son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla ile büyük alkış aldı.

Teknik adamın sarı lacivertlilerdeki geleceği büyük merak konusu haline gelirken kalması halinde ise transfer listesi gün yüzüne çıkmaya başladı.

Fenerbahçe'de yaşanan gelişmeler büyük bir merakla takip ediliyor.



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