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Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor beklenirken ters köşe...

Beşiktaş'la Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan ancak 2021 yılında siyah-beyazlılarla yollarını ayıran Sergen Yalçın, o günden bu yana takım çalıştırmamıştı. Abdullah Avcı sonrası Trabzonspor'la ismi anılan başarılı teknik adam, bordo-mavililerle görüşmediğini duyurmuştu. Bu gelişmeler sonrası Sergen Yalçın için yeniden Süper Lig'e dönüş yolu açıldı. İşte tüm ayrıntılar...

Sergen Yalçın Süper Lig'e dönüyor! Trabzonspor beklenirken ters köşe...
Ekleme: 23.03.2023 - 13:48 Güncelleme: 23.03.2023 - 14:17 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra henüz bir takımla anlaşmayan Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor.

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun istifasının ardından teknik direktör Abdullah Avcı da görevini bırakmıştı. Bordo-mavililerdeki bu ayrılıkların ardından teknik direktörlük için en güçlü adayın Sergen Yalçın olduğu öne sürülmüştü.

'PAZARLIKLAR YAPILDI' İDDİASI

Yalçın'ın Süper Lig'e dönmeyi çok istediği ve anlaşmak için pazarlıkların yapıldığı belirtilirken, bordo-mavililerin tüm şartları zorladığı ifade edilmişti. Başarılı teknik adam ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'Henüz bir teklif almadım' diyerek Trabzonspor'la görüşmediğini dile getirmişti.

2 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Beşiktaş'ta görev yaptığı dönemde önemli başarılar kazanan Sergen Yalçın, aynı sezonda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.

Beşiktaş'ın başında toplamda 82 resmi maça çıkan Sergen Yalçın, 46 galibiyet 13 beraberlik ve 23 mağlubiyet aldı. Bu gelişmelerin ardından Sergen Yalçın için yeniden Spor Toto Süper Lig ihtimali belirdi...

KASIMPAŞA'NIN ADAYLARI ARASINDA

Fanatik'in haberine göre; Selçuk İnan'la yollarını ayıran Kasımpaşa teknik direktörlük için Sergen Yalçın'ı da gündemine aldı.

İstanbul ekibinin Sergen Yalçın'ın yanı sıra Ömer Erdoğan ve İlhan Palut'la da temas halinde olduğu kaydedildi. 3 teknik adamla da görüşmeler yapılacağı ve sonrasında karara varılacağı, haberde yer alan bir başka bilgi oldu.
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