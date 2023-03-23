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Büyük savaş! 3 büyükler aynı futbolcuya talip oldu

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş için bir kez daha savaş kapıya dayandı. Brezilya basınına göre 3 büyükler yıldız bir oyuncunun transferi için karşı karşıya gelmiş durumda.

Ekleme: 23.03.2023 - 14:19 Güncelleme: 23.03.2023 - 14:20 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'in dev takımları Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'da yeni sezon transfer çalışmaları şimdiden başladı.

3 büyük takım, yaz transfer döneminde kadrolarına katmak istedikleri isimler için harekete geçti.

Beşiktaş 2022-2023 sezonunda kadrosunda flaş değişikliklere gitmişti. Siyah beyazlılar bir önceki sezona kıyasla tam 15 transfer yaptı. Galatasaray da bu sezon baz alındığında 16 yeni oyuncuyu kadrosuna kattı. Fenerbahçe ise 11 yeni ismi transfer etti ve önemli bir yapılanmaya gitti.

Özellikle Galatasaray'ın dünyaca ünlü isimleri kadrosuna katması Avrupa futbol piyasasında da geniş yankı uyandırdı. Cimbom bu sezon transfer ettiği oyunculardan da yüksek katkı almayı başardı. Beşiktaş'ın sezon başında yaptığı birçok transfer ise istenen katkıyı vermedi. Fenerbahçe'nin hamlelerinin bazıları beğenilirken bazıları da yoğun eleştiri aldı.

Süper Lig'in 3 dev takımı yeni sezonda da flaş isimleri kadrolarına katabilir. Aynı durum yeni sezonda da yaşanabilir. Konuyla ilgili Brezilya basınından çarpıcı bir haber geldi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın aynı isme talip olduğu yazıldı.

3 BÜYÜKLER RATAO'NUN PEŞİNDE!

Lance.com'da yer alan habere göre 3 kulüp, Fransa Ligi takımlarından Toulouse forması giyen Rafael Ratao'nun peşine düştü.

27 yaşındaki Brezilyalı yıldız için bir sonraki transfer döneminin hareketli geçeceği vurgulandı. Kış transfer döneminde de 3 takımın başarılı kanatla ilgilendiği belirtildi. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Sambacı oyuncu için yeniden hamle yapacağı kaydedildi. Öte yandan Ratao'ya Almanya, İtalya ve Brezilya'dan da kulüplerin ilgisinin olduğu bildirildi. 1.83 boyundaki Ratao'nun, Toulouse ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Rafel Ratao'nun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Ratao bu sezon Fransa'da 24 maçta görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 6 gol attı. Ayrıca 2 de asist yaptı. Hücum hattında birçok bölgede forma giyen Ratao, performansıyla Fransa Ligi'nde dikkarleri üzerine çekmişti.

Rafael Ratao kariyerinde Santos, Bratislava, Zorya Luhansk, Oeste FC-SP, Novorizontino, Albirex Niigata, Ponte Preta, Luverdense, Chungju H ve Nautico gibi takımlarda da forma giymişti.

Büyük savaş! 3 büyükler aynı futbolcuya talip oldu
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