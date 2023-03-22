  • USD: 19,02 - 19,05
  • EURO: 20,50 - 20,54
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mesut Özil futbolu bıraktı

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir formaları giyen Mesut Özil, kariyeriyle ilgili dikkat çeken bir karar aldı.

Mesut Özil futbolu bıraktı
Ekleme: 22.03.2023 - 14:34 Güncelleme: 22.03.2023 - 14:37 / Editör: Ozge Selin
Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Mesut Özil futbolu bıraktığı açıkladı. Yıldız isim sosyal medya hesabından emeklilik kararını duyurdu.

34 yaşındaki oyuncu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu kararı aldığını söyledi. Özil ayrıca yakın zamanda kendisiyle ilgili yeni gelişmeler olabileceğinin sinyallerini verdi. Mesut Özil kariyerinde Dünya Kupası dahil olmak üzere 11 kupa kazandı.

Mesut Özil'in emeklilik açıklaması

'Herkese merhaba. Uzunca bir süre düşündükten sonra profesyonel futboldan emekli olduğumu duyuruyorum. 17 yıl süren ayrıcalıklı profesyonel futbol hayatım oldu ve bu fırsat için inanılmaz şanslıyım. Son aylar ve haftalarda bazı sakatlıkların ardından emeklilik kararını vermem açık hale geldi.

Unutulmaz hatıralar ve duygularla yüklü harika bir yolculuktu. Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal ve Başakşehir'e, bemi destekleyen takım arkadaşlarıma teşekkür ederim.

Aile üyelerime ve yakın arkadaşlarıma özel teşekkür ederim. Bu yolculukta hayatımın bir parçası oldular. Eşim ve çocuklarımla önümdeki geleceğe bakıyorum. Zaman zaman sosyal medya kanallarımda benden duyacaksınız. Yakında görüşürüz.'

Mesut Özil futbolu bıraktı


İyi Parti’de HDP depremi! Yavuz Ağıralioğlu harekete geçti… İstifa edecek mi?
CHP'ye büyük tepki! Genel Merkez önünde protesto!
Bakan Kurum: Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yarın temelleri atıyoruz
Karadeniz Gazı karaya çıkıyor! Tarih belli oldu: 'Bu proje 85 milyon insanımızın'
Denizlerin yeni 'Avcı'sı! Su altında kullanılan gizli silah: Türk donanmasının gücüne güç katacak
Akşener'in 'Masada yok, varız da demiyor' dediği HDP 'Masadayız' dedi
Fransa'da grev hayatı durdurdu: Akaryakıt istasyonları hizmet veremiyor
Ali Babacan'ı sevindiren son dakika haberi! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararını olumlu karşıladı
İsveç NATO için her yolu deniyor! Türkiye’nin fikrini böyle değiştirecekler: Suçlu biz değiliz
Bakan Bilgin: En düşük emekli aylığını yükseltecek modellerimiz var
Yunan basınında Kılıçdaroğlu için dikkat çeken analiz: Kemalistleri saf dışı bıraktı!
Pervin Buldan duyurdu! HDP aday çıkarmayacak...
CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ aşkı bitmiyor! Yıllarca Erkan Karaaslan'a sus payı vermiş
Meral Akşener'den HDP'ye cılız tepki: Nevruz katile özgürlük dileme günü değildir
FED bugün faiz kararını açıklayacak!
CHP’li iki başkanın foyası ortaya çıktı! İmamoğlu ve Yavaş, patates-soğan dağıttı çiftçinin parasını ödemedi
Muharrem İnce'den 6'lı koalisyona bombardıman: Seçimi kazanamazlar, kazansalar da yürütemezler
Anayasa Mahkemesi'nden kritik HDP kararı
Bakan Bozdağ'dan Eskişehir'deki skandala tepki: Çağdaş yobazlık
Sel felaketinde 8'inci gün! Şanlıurfa'da asker, jandarma, polis selin izlerini siliyor
Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Sahte doktor skandalında flaş gelişme! Ayşe Özkiraz’ın yeni ifadesi ortaya çıktı

Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Meteoroloji yağışlı illeri açıkladı! Bugün hava durumu nasıl?

Asrın felaketinin 'derin' izleri: 15 gün içinde 7 fay kırıldı

Asrın felaketinin 'derin' izleri: 15 gün içinde 7 fay kırıldı

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Trafik cezalarının yüzde 60'ı silinecek

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenleme yürürlükte: Trafik cezalarının yüzde 60'ı silinecek

Avrupa'da 1. olacak! Keskin virajlar tarih oluyor: Sona gelindi

Avrupa'da 1. olacak! Keskin virajlar tarih oluyor: Sona gelindi

İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a o özellik geliyor

İlk görüntü paylaşıldı! WhatsApp'a o özellik geliyor