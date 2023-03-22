Mesut Özil futbolu bıraktı

Süper Lig'de Başakşehir forması giyen Mesut Özil futbolu bıraktığı açıkladı. Yıldız isim sosyal medya hesabından emeklilik kararını duyurdu.34 yaşındaki oyuncu yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu kararı aldığını söyledi. Özil ayrıca yakın zamanda kendisiyle ilgili yeni gelişmeler olabileceğinin sinyallerini verdi. Mesut Özil kariyerinde Dünya Kupası dahil olmak üzere 11 kupa kazandı.'Herkese merhaba. Uzunca bir süre düşündükten sonra profesyonel futboldan emekli olduğumu duyuruyorum. 17 yıl süren ayrıcalıklı profesyonel futbol hayatım oldu ve bu fırsat için inanılmaz şanslıyım. Son aylar ve haftalarda bazı sakatlıkların ardından emeklilik kararını vermem açık hale geldi.Unutulmaz hatıralar ve duygularla yüklü harika bir yolculuktu. Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid, Arsenal ve Başakşehir'e, bemi destekleyen takım arkadaşlarıma teşekkür ederim.Aile üyelerime ve yakın arkadaşlarıma özel teşekkür ederim. Bu yolculukta hayatımın bir parçası oldular. Eşim ve çocuklarımla önümdeki geleceğe bakıyorum. Zaman zaman sosyal medya kanallarımda benden duyacaksınız. Yakında görüşürüz.'