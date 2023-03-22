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İrfan Can Kahveci adliyelik oldu! İki yıl hapis...

Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin odağındaki isim İrfan Can Kahveci adliyelik oldu.

Ekleme: 22.03.2023 - 11:25 Güncelleme: 22.03.2023 - 11:26 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe'de performansıyla eleştirilerin odağındaki isim İrfan Can Kahveci, adliyelik oldu.

Kadıköy'de 8 Ocak 2023 günü oynanan Galatasaray derbisinde 69'da oyuna giren İrfan Can, 86'da kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

'UTANMIYOR MUSUN?'

İddiaya göre ABD'de yaşayan, babası Kazım Ünsalan ve kızı Duygu Lal ile derbiyi izleyen iş adamı Hürrem Can Ünsalan, tribünde kendisine doğru yaklaşan Kahveci'ye 'Kırmızı kart yemeye utanmıyor musun?' dedi.

Milli futbolcunun 'Git kendin oyna' demesini üzerine ortam kızıştı. İkili arasındaki arbede, polisin gelmesiyle son bulurken iş adamı, olayı savcılığa taşıdı.

DUYGU YOĞUNLUĞU KAVGAYA DÖNDÜ

Hürrem Can Ünsalan, futbolcu hakkında avukatı aracılığıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen şikâyet dilekçesinde ünlü iş adamının kızı ve babasıyla gittiği derbide, Kahveci'nin kırmızı kart yemesi sonucu derbinin heyecanı ve maçın son dakikalarına 2- 0 yenik duruma düşmenin verdiği duygu yoğunluğuyla futbolcuya laf attığı ancak Kahveci'nin karşılığında sinkaflı sözler sarf ettiği yer aldı.

Ünsalan'ın, kızı ve babasının da tanık olarak dinlenilmesi talep edilerek, Fenerbahçe'ye müzekkere yazılıp derbi maçının kamera görüntü kayıtlarının alınması istendi.

2 YIL HAPSİ İSTENDİ

Kahveci'nin binlerce kişinin bulunduğu ortamda küfür etmek suretiyle Hürrem Can Ünsalan'ın onur, şeref ve saygınlığına saldırdığı, futbolcunun 'Hakaret' suçunu işlediği ve 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması gerektiği vurgulandı.
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