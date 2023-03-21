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Beyaz Gazete
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Fenerbahçe'den flaş açıklama! 'Lige devam ediyor muyuz, etmiyor muyuz?'

Fenerbahçe, resmi hesabından dikkat çeken paylaşımlara imza attı. Sarı-lacivertliler, "2022/23 Süper Lig sezonu 26 haftalık özeti" ismiyle yaptığı paylaşımda, ezeli rakibi Galatasaray'a da flaş bir gönderme yaptı.

Ekleme: 21.03.2023 - 13:20 Güncelleme: 21.03.2023 - 13:21 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe Kulübü, bu sezon yaşanan olaylarla ilgili dikkat çeken bir açıklama yayınlandı.

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması;

2022-23 SÜPER LİG SEZONU 26 HAFTALIK ÖZETİ

19 Ekim 2022: "MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz Fenerbahçe kongre üyesi. Kendisinin görevden alınmasını istiyoruz!"

20 Ekim 2022: "Bu kurguyu yapanın başına yıkarız. Her hafta GS TV'den takımların uğradığı haksızlıkları yayınlayacağız."

23 Ekim 2022: "Bu ligi bitirtmeyiz!"

29 Aralık 2022: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçı vesilesiyle "Ofsaytımsı" tanımının Türk futbol literatürüne dahil edilmesi!

20 Ocak 2023: "Biz PFDK Başkanı'nın cübbesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor."

21 Ocak 2023: "Biz PFDK'nın adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu dile getirdik. Bazı kulüpler üstüne alınmış bunu."

21 Ocak 2023: "Ali Koç Kulüpler Birliği Başkanı kimliğini kullanarak TFF ile birebir görüşmeler yapıyor…"

2022-23 SEZONU GÜNCELLEMESİ:

2 Şubat 2023: Milyonların önünde, "göz göre göre" Adana Demir Spor maçında, Fenerbahçe Futbol Takımını lig yarışından koparmak için yapılan hamle!

11 Mart 2023: Bir pozisyonun, değil kırmızı kart faul dahi olmadığını gösteren görüntünün saklanıp "manipülasyon" odaklı bir "görüntümsünün" kamuoyuna Bein Sports-Trio programı vesilesiyle servis edilmesi. (Net tanımla: Lig yarışının 'görüntü açıları' seviyesinde dizayn edilmesi)

16 Mart 2023: Güdümlü yazan, çizen, konuşan "sözde medya mensupları" ve gayriresmi ağızların devreye sokulması, algının başlatılması.

17 Mart 2023: Rakip Takım Teknik Direktörünün çok masumane(?!) bir mesajla konuyu legalize etmesi: "Lale Orta hakkında çıkan haberler umarım doğru değildir. Tek söyleyebileceğim şey bu."

Rakip Takım Başkanının "MHK Başkanı iddialarıyla ilgili inanmadım, böyle bir şey olamaz, bu tevatürdür, mümkün değil." açıklamasıyla aynı manipülasyonun 'yönetim seviyesinde' gündeme taşınması!

Dip not: 17 Mart 2023: Rakip oyuncuya saldıran Fernando Muslera'nın yaptığının sarı kart ile "geçiştirilmesi"

Ve bilmediğimiz, kamuoyuna yansımayan, kapalı kapılar arkasında organize edilen kim bilir daha nice olaylar, algılar!

18 Mart 2023: MHK açıklamasıyla "gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu olduğu gerçeğinin birkez daha, en net şekilde yaşanması!"

19 Mart 2023: Milyonların önünde, "göz göre göre" Corendon Alanyaspor maçında Fenerbahçe Futbol Takımını lig yarışından koparmak için yapılan hamle!

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ OLARAK
TÜRK FUTBOLUNUN GELECEĞİ ADINA ENDİŞE EDİYOR,
SEZONUN SORUSUNU SORUYOR,
SON KARARINIZI MERAK EDİYORUZ:
"LİGE DEVAM EDİYOR MUYUZ ETMİYOR MUYUZ?
Türk halkının yüzde 65,6’sı kentsel dönüşümden yana
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