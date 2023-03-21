Arda Güler Marsilya'ya transfer olacak mı?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in adı, Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Son olarak Marsilya'nın Arda Güler için devreye girdiği ifade edildi. Ayrıca Fransa'da bulunan Arda Güler'in babası Ümit Güler'in de, Marsilya ile görüşme yaptığı iddialarının doğru olmadığı öğrenildi.

UEFA tarafından da geleceğin yıldız adayları arasında adı gösterilen Arda Güler, Avrupa'nın radarında. Birçok kulüp, 18 yaşındaki oyuncuyu yakından takip etmek için scoutlarını Fenerbahçe maçlarına gönderiyor.Son olarak sarı-lacivertli takımın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Sevilla'yı 1-0 mağlup ettiği maçı takip eden Marsilya'nın, Arda Güler'i çok beğendiği ve transfer listesine aldığı öğrenildi. Fransız kulübünün başkanının özellikle genç oyuncuyu takip ettiği ifade edildi.Arda Güler'in babası Ümit Güler Fransa'da:Fransız basınında da yer alan haberlerde, Arda Güler'in babası Ümit Güler'in, Fransa'da olduğu ve Marsilya ile görüştüğü iddia edildi. Fakat bu haber doğru değil. Ümit Güler ve Arda Güler'in annesi Serap Güler'in, Fransa'da bulunan akrabalarını ziyaret etmek ve şehri dolaşmak için ülkeye gittikleri, herhangi bir transfer görüşmesinin yapılmadığı öğrenildi.18 yaşına giren ve profesyonel sözleşme imzalaması konusunda önünde hiçbir engel kalmayan Arda Güler ile Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.