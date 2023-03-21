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Ali Koç'tan Dursun Özbek'e canlı yayın çağrısı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'i, yaptığı açıklamaların ardından üçüncü kez canlı yayına davet etti.

Ekleme: 21.03.2023 - 17:23 Güncelleme: 21.03.2023 - 17:24 / Editör: Ozge Selin
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, hakem kararlarına yönelik basın toplantısı yaptı. Özbek, burada Fenerbahçe'ye seslendi.

Başkan Özbek, sarı-lacivertli takıma yönelik şunları demişti:

"Milot Rashica'ya yapılan hareketin aynısı Konya'da penaltı değil ama Alanya'da penaltı. Sivas maçındaki pozisyonu dillerine dolamışlar, oradan mağduriyet çıkarma peşindeler!

Bu sözlerin ardından Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç, Dursun Özbek'i üçüncü kez canlı yayına davet etti.

Ali Koç, yazılı bir açıklama yayınladı

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek'in hakem kararlarına yönelik düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe'ye yönelik açıklamalarının ardından Ali Koç, yazılı bir açıklama yaptı.

"Hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum"

Fenerbahçe'nin Twitter adresi üzerinden açıklama yapan Ali Koç, şunları söyledi:

"Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'e aynı çağrıyı 3. kez tekrarlıyorum: Cesaretiniz varsa tüm bu algı, manipülasyon ve attığınız iftiralarınızı konuşmak için sizi istediğiniz mecrada hiç vakit kaybetmeden yüz yüze canlı yayına davet ediyorum."

Ali Koç açıklamasını şu sözlerle bitirdi:

"Bu vesileyle kendinizi daha iyi ifade edeceğinizi düşünüyorum."

Ali Koç, iki kez davet etmişti

Ali Koç, daha önce Dursun Özbek'i iki kez canlı yayına davet etmiş ve "Futbolu sahanın dışına çıkarma amacına yönelik bir çaba" cevabını almıştı.
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