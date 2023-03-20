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Trbzonspor'da flaş ayrılık!

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Tarihi şampiyonluğun ardından yurt dışına transferi direkten dönen başarılı eldiven bu kez amacına ulaşıyor.

Ekleme: 20.03.2023 - 11:02 Güncelleme: 20.03.2023 - 11:03 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yönetimsel ve teknik kadro anlamında hareketli saatler yaşayan Bordo-Mavililerde, bazı futbolcular da kariyer planlamasını yaptı. Bu isimlerin başında da Uğurcan Çakır geliyor.

TRANSFERİ DİREKTEN DÖNMÜŞTÜ

Geride bıraktığımız sezon Trabzonspor'un tarihi şampiyonluğunda başrol oynayan Uğurcan Çakır, Avrupa hayalini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Şampiyonluk sonrası birçok takımın teklif getirdiği milli eldivenin transferi direkten dönmüş ve deneyimli isim Trabzonspor'da kalmıştı.

UĞURCAN ÇAKIR'DAN FLAŞ KARAR

Hayallerini 1 yıl öteleyen Uğurcan Çakır 8 Eylül 2022 tarihinde Trabzonspor ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayarak kulübe bağlılığını göstermişti. Takımına bonservis geliri kazandırmadan ayrılmak istemeyen Uğurcan Çakır, sezon sonunda kendisine gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

ARTIK AVRUPA ZAMANI GELDİ

Yaklaşık 2 hafta sonra 27 yaşına girecek olan Uğurcan Çakır artık Avrupa'ya açılmanın zamanının geldiğini düşünüyor. Bu bağlamda Trabzonspor'un menfaatlerini de göz ardı etmeyen başarılı file bekçisi, her iki tarafı da memnun edecek şartlar altında hayallerine kavuşacak.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 22 maça çıkan Uğurcan Çakır kalesinde 32 gol gördü. Deneyimli kaleci 9 maçta da kalesini gole kapattı.
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