Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi!

Spor Toto Süper Lig tüm hız ve heyecanıyla devam ederken, şampiyonluk oranları bir kez daha güncelllendi. Açıklanan şampiyonluk oranlarında Galatasaray, 1.42 ile favori gösterilirken, Başekşehir 250.00 oran ile en sürpriz şampiyonluk adayı olarak gösterildi.

Lider Galatasaray'ın deplasmanda Konyaspor'a 2-1 yenilmesiyle 14 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Zirve takipçisi kritik maçta Alanyaspor'u deplasmanda 3-1 yendi ve lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını 6'ya indirdi.



Beşiktaş ise İstanbulspor karşısında 3-1'lik skorla sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçlar ile birlikte şampiyonluk oranları 1 kez daha güncellendi.



İşte güncellenen Süper Lig Şampiyonluk oranları:



Galatasaray: 1.42



Fenerbahçe: 1.80



Beşiktaş: 20.00



Trabzonspor: 100.00



Adana Demirspor: 150.00



Başakşehir: 250.00