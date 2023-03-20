Fenerbahçe'den Valencia, Joshua King ve Oosterwolde için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan futbolcuları Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde ile ilgili açıklama yaptı.İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:"Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır."