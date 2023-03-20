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Fenerbahçe'den Valencia, Joshua King ve Oosterwolde için sakatlık açıklaması

Fenerbahçe, Alanyaspor maçında sakatlanan 3 futbolcusuyla ilgili açıklama yaptı.

Ekleme: 20.03.2023 - 13:47 Güncelleme: 20.03.2023 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
Fenerbahçe, Corendon Alanyaspor'u 3-1 yendiği maçta sakatlanan futbolcuları Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde ile ilgili açıklama yaptı.

İşte Fenerbahçe'den yapılan açıklama:

"Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlık yaşayan oyuncularımızın güncel durumları ile ilgili sağlık heyetimizin değerlendirmesi şöyledir;

Joshua King: Hamstring kas yaralanması

Jayden Oosterwalde: Aşil tendinopatisi

Enner Valencia: Diz travmasına bağlı iç menisküs yaralanması (yeniden değerlendirilmesi önümüzdeki günlerde yapılacaktır).

Futbolcularımızın tedavisine başlanılmış olup, detaylı kontroller sonrası ayrıntılı bilgi kamuoyu ile paylaşılacaktır."

Fenerbahçe'den Valencia, Joshua King ve Oosterwolde için sakatlık açıklaması
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