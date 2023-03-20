  • USD: 18,98 - 19,01
  • EURO: 20,21 - 20,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Enes Ünal'ın rakibi Lewandowski

Getafe forması giyen Enes Ünal, bu sezon ligde kaydettiği 13 gol attı. Milli futbolcu, La Liga gol krallığı yarışında Lewandowski’nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ekleme: 20.03.2023 - 11:45 Güncelleme: 20.03.2023 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
La Liga ekiplerinden Getafe’de kariyerini sürdüren golcü oyuncu Enes Ünal, son dönemde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon İspanyol ekibiyle ligde 26 müsabakaya çıkan milli futbolcu, bu maçlarda rakip filelere 13 gol gönderdi. 25 yaşındaki oyuncu, bu gollerin 6’sını ise son 4 karşılaşmada kaydetti.

Takımın en skorer oyuncusu

La Liga’da son olarak Sevilla ağlarını sarsan Enes, takımının bu sezon hem en çok gol atan, hem de en fazla asist yapan ismi olmayı başardı. Milli futbolcu, ligde oynadığı 26 maçta 13 gol ve 3 asistlik performans sergilerken, Kral Kupası’nda da çıktığı 3 karşılaşmada 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Getafe’de Enes’in ardından en skorer isim ise 7 golle Borja Mayoral oldu.

Enes Ünal ayın oyuncusu oldu

La Liga Getafe oyuncusu Enes Ünal, takımında ayın futbolcusu oldu. Milli yıldız bu sezon La Liga'da 12 golle takımının en golcü ismi oldu.

Yıldız isimleri geride bıraktı

Enes Ünal, ligde 13 gole ulaşırken, gol krallığı yarışında da iddiasını sürdürdü. Milli oyuncu, ligde 15 gol kaydeden Barcelona’nın Polonyalı yıldız futbolcusu Robert Lewandowski’nin ardından gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alıyor. Enes, krallık yarışında Karim Benzema, Alvaro Morata ve Antoine Griezmann gibi yıldız isimleri ise geride bıraktı.
Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmayacaklarını açıkladı
Kılıçdaroğlu-HDP görüşmesine MHP'den tepki: Demokratik özerklik ve bölücübaşına özgürlük...
Bakan Kurum 'Son çalışmaları yapıyoruz' diyerek duyurdu: Önümüzdeki hafta teslim edeceğiz
Pervin Buldan'ın Kemal Kılıçdaroğlu ile basın toplantısındaki mutluluğu dikkat çekti
Başkan Erdoğan MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
CHP’li Murat Gezici’den Sözcü TV’de eleştiri: Muhalefetten korkuyorum
Bakan Çavuşoğlu açıkladı: Türkiye'den Mısır'a davet
6'lı koalisyonun IMF planı deşifre oldu! ABD ve Avrupa'dan böyle aferin alacaklar...
Kılıçdaroğlu TBMM'de HDP ile bir araya geldi
Çataklı AFAD'ın depremden 36 saat sonra TSK’dan yardım istediği iddiasına ses kaydıyla cevap verdi
Fransa'da kaos tırmanıyor: Gündem hükümetin düşme olasılığı
Yunanistan'ın uykularını kaçıran gelişme! 'Endişelenmemiz gerekiyor'
Muharrem İnce'nin aday olması Kılıçdaroğlu destekçisi FETÖ'cülerde korku yarattı: Oylar bölünecek diye paniklediler
Fransız basını TOGG'u mercek altına aldı: Tek tek incelediler! Her şey çok hızlı gelişti
TOKİ İlk Evim arsa ve işyeri için yeni kura takvimi açıklandı!
Euronews'ten 6'lı masaya mesaj: Macaristan seçimleri ders olsun
Finansal kriz endişeleri büyüyor: Altı büyük merkez bankasından dolar adımı
Muharrem İnce ile Nevşin Mengü arasında polemik! Ben senin kardeşin değilim...
Başörtüsü nedeniyle iş başvurusu reddedildi! 'Fırsatını bulsalar hemen başörtüsünü yasaklarlar'
Altılı Masa liderleri İzmir'de Akşener'siz bir araya geldi...
Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Togg T10X, sipariş rekoru kırıyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli yağış geliyor

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Diyarbakır’da yağmur sonrası depremzedelerin mezarları çöktü obruklar oluştu

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Depremden kaçıp yerleştikleri yazlık evlerinde selden kıl payı kurtuldular

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Trump'ın iddiası ABD'yi karıştırdı: Salı günü tutuklanıyorum

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...

Milli Muharip Uçak hangardan çıktı! İşte ilk ve tarihi görüntüler...