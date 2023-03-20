Cenk Tosun için flaş gelişme! 1 gol veya asist yaparsa...

Beşiktaş'ta 2. kez çift haneli rakamları gören Cenk Tosun, 16 puana direkt katkı sağladı. Milli futbolcunun, sözleşmesinin otomatik uzaması için Beşiktaş'ta bu sezon 1 gole daha doğrudan katkı sağlaması gerekiyor.

Sakatlıkların da etkisiyle bekleneni veremediği 5 yıllık Avrupa kariyerinin ardından bu sezon Beşiktaş'taki üçüncü dönemini geçiren Cenk Tosun, teknik direktörlüğe "Babam gibidir" dediği Şenol Güneş'in getirilmesiyle müthiş bir çıkış yakaladı. Bu sezon Süper Lig'de 24 maçta attığı 10 golle Beşiktaş kariyerinde ikinci kez çift haneli rakamları görerek takımının aldığı 49 puanın 16'sına (%33) katkı sağladı.



OPSİYONUN DEVREYE GİRMESİNE SON 1 ADIM



Cenk Tosun'un penaltısız şekilde 15 gole doğrudan ya da asistle katkı vermesi durumunda 1+1 yıllık mukavelesi otomatik olarak uzayacak. 3 asiste ulaşan tecrübeli futbolcunun attığı 13 golün 2'si penaltıdan geldi. Cenk'in 1 kez daha ağları sarsması ya da gol pası vermesi durumunda opsiyon maddesi devreye girecek. Yönetim, 31 yaşındaki forvete opsiyondan bağımsız 2 yıllık kontrat önerecek. 10.5 milyon TL'lik kazancı gelecek sezon 18 milyon TL'ye çıkacak olan Cenk'e, iki yıllık sözleşme ile birlikte daha yüksek bir rakam verilmesi bekleniyor.