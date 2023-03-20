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Bayer Leverkusenli Adli hakemi bir türlü inandıramadı! İki kez sarı kart iptal oldu

Leverkusen forması giyen Amine Adli, iki kez hakemi aldatmaya yönelik hareket nedeniyle sarı kart gördü ancak ikisi de VAR'dan dönüp penaltıya dönüştü.

Ekleme: 20.03.2023 - 14:37 Güncelleme: 20.03.2023 - 14:39 / Editör: Ozge Selin
Almanya Bundesliga'nın 25. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.

Münih, mağlubiyet şoku yaşarken, karşılaşmaya hakemin kararları damga vurdu. Hakem maç içerisinde dejavu yaşayarak tarihe adını yazdırdı.

Diğer yandan ise kameralar komik anlara sahne oldu. İşte o anlar ve tüm detaylar... Bundesliga'nın 25. haftasında Bayer Leverkusen, sahasında Bayern Münih'i konuk etti. Bay Arena'da 30.210 seyirci önünde ev sahibi maçı geriden gelerek 2-1 kazandı ve Bayern Münih'i koltuğundan etti. 22.dakikada Bayern Münih, Goretzka'nın asistinde Joshua Kimmich ile golü buldu ve 1-0 öne geçti.

ADLI'NİN HAKEMLE İMTİHANI

İlk yarı bu skorla biterken, ev sahibi 55. dakikada ilginç bir penaltı kazandı.

Bayer Leverkusenli Adli hakemi bir türlü inandıramadı! İki kez sarı kart iptal oldu

SARI KART ÇIKTI

Ceza sahası içerisinde Pavard'ın müdahalesi sonrası yerde kalan Amine Adli'ye hakem Stieler, aldatmaya yönelik hareketten dolayı sarı kart çıkarttı.

Adli bu karara inanamadı ve müdahale sonrası ayağından çıkan kramponunu yere fırlattı.

Bayer Leverkusenli Adli hakemi bir türlü inandıramadı! İki kez sarı kart iptal oldu

HAKEM KARARI GÜLEREK İPTAL ETTİ

Daha sonrasında VAR'dan gelen uyarı sonrası Hakem pozisyonu izledi ve penaltıya hükmederek Adli'nin sarı kartını iptal etti. Kazanılan penaltıyı Exequiel Palacios gole çevirdi ve beraberliği sağladı.

ADLI YİNE YERDE KALDI

Daha sonra bu sefer de 73. dakikada ceza sahasında yine Adli yerde kaldı ve hakem Tobias Stieler yine aldatmaya yönelik hareketten sarı kart gösterdi.

22 yaşındaki futbolcu gülerek karşılık verirken VAR yeniden hakem Stieler'i uyardı ve pozisyonu izlemeye davet etti.

ADLI YİNE YERDE KALDI

Adli, karşılaşmanın 70. dakikasında yapılan faul sonrası tekrar yerde kaldı ve sarı kart gördü.

Bayer Leverkusenli Adli hakemi bir türlü inandıramadı! İki kez sarı kart iptal oldu

HAKEM DEJAVU YAŞADI

Alman hakem tekrar penaltıya hükmetti ve yine sarı kartı iptal etti. Tekrar sahneye çıkan Arjantinli Palacios'un attığı golle skor 2-1'e geldi.

Tüm bu yaşananlar sonrası hakem ile Adli arasında komik anlar yaşandı.

Görüntüler Tivibu Spor'dan alınmıştır...

Maç bu skorlar tamamlandı ve lider Bayern Münih, koltuğunu Borussia Dortmund'a devretti.

TARİHTE BİR İLK

Bir maçta bir oyuncuya hakemi aldatmaya yönelik iki hareket de VAR'dan penaltıya dönerek tarihe geçti.

"BUGÜN BİZİM İÇİN HARİKA GEÇTİ"

Maç sonu konuşan Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso, "Avrupa'nın en iyi takımlarından biri olan Bayern'e karşı kazanmak için her şeyin mükemmel gitmesi gerekiyordu. Ve bugün bizim için harika geçti. Takımım çabası ve galibiyetimizle gurur duyuyorum!" ifadelerini kullandı.

Bayer Leverkusenli Adli hakemi bir türlü inandıramadı! İki kez sarı kart iptal oldu
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