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Volkan Demirel yaşadıklarını anlattı: Tanıdığım 100 kişinin yarısını kaybettim

Futbol ailesinin 'Omuz Omuza' kampanyasına katılan ve depremde yaşanan felaketin ardından ilk kez konuşan Volkan Demirel, yaşadıklarını ve bundan sonra yapılması gerekenleri anlattı. Demirel, '' Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam hemen hemen bunun yarısını yakınını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini, ya eşini, ya geçmişini ya da geleceğini kaybetti'' ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel yaşadıklarını anlattı: Tanıdığım 100 kişinin yarısını kaybettim
Ekleme: 2.03.2023 - 10:33 Güncelleme: 2.03.2023 - 10:34 / Editör: Ozge Selin
Volkan Demirel, 'Öncelikle baş sağlığı dilemek istiyorum. Çünkü gerçekten Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam hemen hemen bunun yarısını yakınını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini, ya eşini, ya geçmişini ya da geleceğini kaybetti. O yüzden ben buradan başta mesai arkadaşım Taner Savut'un ailesine, oyuncu arkadaşımız Christian Atsu'ya, personelimiz Suzan kardeşimize, Onur kardeşimize baş sağlığı dilemek istiyorum. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi de onları ayakta tutabilseydik. O yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum.

Bu depremde yaralanan, enkaz altında kalan 4 tanesi benim ekibimden 10 tanesi de futbolcu arkadaşlarıma buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Her zaman ihtiyaçları olduğunda ben kendi adıma her zaman yanlarında olmaya çalışacağım.

Fazla söylenecek bir şey de yok. Bu saatten sonra artık söz bir tarafa, yapacaklar bir tarafa kalır. Eminim ki Türkiye'den her yerden yardımlar, kucaklar açıldı, herkes bir şeyler yapmak istedi. Ama yetmiyor, ne yazık ki yetmiyor. Şu an oradaki sorunlar hala devam ediyor. O yüzden elimizden geldiği kadar bu gecelerin, bu birlikteliğin sadece futbol camiası için değil Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum. Çünkü ben yaşadığım süreçte herkes deprem, afet diyor ama bence felaket öncesi. Bunu yaşayanlar bilir, yaşadığımı bilirim ben. O yüzden de sadece bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum' ifadelerini kullandı.
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