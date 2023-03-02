Süper Lig'de 24'üncü haftanın hakemleri
Süper Lig'de 24. haftanın hakemleri açıklandı.
Süper Lig'in 24. haftasında görev alacak hakemler açıklandı.
İşte haftanın maçlarında hakemler;
Alanyaspor - Başakşehir: Zorbay Küçük
Fatih Karagümrük - Sivasspor: Ümit Öztürk
Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Ankaragücü: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın
İşte haftanın maçlarında hakemler;
Alanyaspor - Başakşehir: Zorbay Küçük
Fatih Karagümrük - Sivasspor: Ümit Öztürk
Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar
Beşiktaş - Ankaragücü: Volkan Bayarslan
Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın